Aislamiento obligatorio: un juez porteño autorizó a un niño autista a salir a caminar

El juez en lo Contencioso y Tributario de la ciudad de Buenos Aires, Aurelio Ammirato, autorizó a un niño de 11 años que padece un trastorno autista severo a salir a caminar dos horas al día.

Por su condición, el infante sufre más que otras personas el aislamiento obligatorio y agrede a su familia. Los psiquiatras le indicaron que el niño tiene que hacer actividad física y, aunque su caso no está entre los exceptuados para romper la cuarentena, el magistrado admitió el pedido de sus padres.

“Si la medida cautelar no prosperase tanto el menor como su familia enfrentarían un riesgo concreto e inmediato para su salud e integridad física”, sostuvo Ammirato en su fallo.

En esa línea, explicó que en el supuesto llevado a su conocimiento las medidas del Gobierno nacional “colisionan” con el cuadro de salud y los derechos que tiene el niño, lo que impone coordinar “de forma equilibrada” los intereses individuales, familiares y comunitarios implicados” y procurar un dispositivo precautorio idóneo para tutelarlos de manera “balanceada y simultánea”.

A su turno, los actores explicaron que su hijo necesita complementar su tratamiento y medicación con caminatas diarias de 20 a 25 kilómetros y enfatizaron que son necesarias para que regule su estado emocional y no sea un peligro para sí mismo y los demás.

En ese sentido, explicaron que tienen otra hija, de siete años, y que viven en un departamento.

El sábado, mediante la Agencia Nacional de Discapacidad, el Gobierno había autorizado a personas con “discapacidad mental, cognitiva y psicosocial” a salir dos horas de sus casas para que su estado de salud no se agrave con el aislamiento. Horas después, la agencia dejó sin efecto el permiso alegando que ante la afectación de la salud pública por la pandemia sólo el Ministerio de Salud y la Jefatura de Gabinete de Ministros podían ampliar la excepciones para no cumplir la cuarentena.

Al analizar el reclamo, Ammirato ordenó una videconferencia con las partes involucradas, por tratarse de un caso urgente.

En ese acto, Andrea Abadi, la psiquiatra del niño, expuso que padece un “gran desborde conductual”, que circula con un casco porque tiende a golpearse la cabeza y que no asiste a ningún centro asistencial porque nadie puede controlarlo. La profesional expuso que lo único que necesita es caminar.

Ammirato reseñó que tanto las leyes nacionales como las de la ciudad de Buenos Aires establecen el derecho a la salud y a la protección integral de los derechos de los menores de edad y destacó que el pedido de los padres del niño se contraponía con el aislamiento obligatorio.

“Es dable ponderar que el niño integra un grupo etario en el que la incidencia de la enfermedad viral en cuestión es relativamente baja, pero sin embargo sus miembros pueden ser portadores del virus y con sus desplazamientos contribuir a la expansión local de la pandemia”, escribió el juez, pero razonó que con algunas pautas y recaudos el chico podrá salir de su casa.

El juez le ordenó al Gobierno porteño que les entregue un permiso a los padres para salir todos los días, de 10 a 12, y circular en un radio determinado con el niño, que sólo será escoltado por uno de ellos.

A los actores le impuso el deber jurídico específico de preservar en todo momento la distancia del menor con respecto a cualquier otra persona, que en ningún caso podrá ser inferior a dos metros.

El magistrado les indicó que exhiban copia del fallo a las fuerzas de seguridad en el caso de que sean detenidos en la calle.

Ammirato aclaró que la autorización es “provisoria” y que se puede modificar si el caso o la situación sanitaria del país lo requieren.