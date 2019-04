Administración infiel: piden precisar si es delito continuado o admite reiteración

Llegado el caso ante la Cámara Federal de Casación Penal, el fiscal Javier de Luca manifestó que debe definirse si el ilícito abarca o no todos los hechos cometidos durante una gestión

El titular de la Fiscalía General Número 4 ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier de Luca, solicitó que se confirme un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que ratificó parcialmente la prescripción de la acción penal y sobreseyó a un imputado por administración fraudulenta.

El tribunal revisor también había revocado el decisorio cuestionado en relación con otros hechos, para los que sí mantuvo la vigencia de la acción.

El expediente llegó a la Casación a raíz de un recurso interpuesto por la parte querellante en contra de la sentencia de la Sala I.

Además, el representante del Ministerio Público Fiscal requirió que la alzada realice una declaración sobre el derecho común, interpretando constitucionalmente -porque de esa forma se evitaría una posible violación al principio de ne bis in idem-, si el delito de administración infiel puede ser reiterado aun dentro de la administración de un mismo patrimonio.

La investigación comenzó en abril de 2009 a raíz de una denuncia formulada por los titulares de la Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión (presidente y vicepresidente) en contra de su entonces administrador.

Ambos relataron diversas irregularidades presuntamente cometidas por el imputado, entre las cuales se encontraba la designación de la prestadora Medical Workers SA, de propiedad de un amigo suyo, en la cual se desempeñaba como abogado, con la exclusiva finalidad de beneficiarla.

También citaron la supuesta extracción de fondos de la prestadora mediante la utilización de chequera del Banco de la Nación Argentina.

La querella recurrió el fallo de la alzada porque consideró que entre la fecha de comisión de los hechos -febrero de 2010- y el primer llamado a indagatoria -mayo de 2011- no habían transcurrido los seis años de pena máxima que prevé la norma. También alegó que no habría operado el término de prescripción al momento de ser llamado a ampliar su indagatoria, en septiembre de 2015. Sobre ese último acto procesal, indicó que al encartado se le habían reiterado las primeras acusaciones y agregado los nuevos hechos, pero valoró que todos integraban una única administración infiel.

Llegado el caso a instancia de Casación, De Luca expresó que la cuestión central radicaba en establecer si el delito de administración infiel abarca todos los hechos cometidos durante una administración (delito continuado) o si puede cometerse en forma reiterada (artículo 55 del Código Penal, CP); es decir, “escindir los hechos que integraron la administración, como lo hizo la Cámara al momento de confirmar parcialmente la resolución apelada”.

La Fiscalía interpretó que si los distintos episodios fraudulentos bajo una misma administración fuesen considerados bajo la óptica del delito continuado, ello llevaría una generalidad que no es posible de sostener en todos los casos particulares. Además, sostuvo que depende de las exigencias de la doctrina del delito continuado a la que se adhiera, ya que no existe una unívoca concepción. En ese sentido, señaló que en la administración de un patrimonio hay diversos hechos que pueden ser separados, como la administración de los sueldos de personal, cargas sociales, la contratación de proveedores y el pago de impuestos, entre otros, y expuso que cualquiera sea la idea que se tenga respecto al ilícito no resulta adecuado tratarlo como continuado.

Así, expresó que los hechos que fueron imputados en las distintas indagatorias “no guardan relación ontológica alguna entre sí ni están unidos por un dolo total” y, por ello, estimó que el llamado a ampliar declaración indagatoria constituyó el primero respecto de nuevos hechos.

“El sobreseimiento por prescripción de la acción de alguno de los hechos cometidos durante la administración de un patrimonio, en función de la fecha de la primera citación a prestar declaración indagatoria, no dice nada respecto de los demás, cuyo acto interruptivo de la prescripción fue posterior”, explicó la Fiscalía de Casación.

Entre otros fundamentos, De Luca se apoyó en la opinión de Norberto Spolansky, para quien que una sea la gestión o administración no es argumento suficiente para decir que cada uno de los plurales hechos antijurídicos y perjudiciales descriptos constituyan, en realidad, uno solo, a menos que se siga leyendo el texto en los términos originarios del CP, pensados en un escenario donde hay un mandatorio que tiene obligación de rendir cuentas.