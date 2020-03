Acuerdan una compensación económica a través de WhatsApp

La Justicia de Corrientes logró acordar una compensación económica a través de una videollamada por WhatsApp, en el marco de una suspensión de juicio a prueba.

El caso ocurrió en la ciudad de Paso de los Libres, donde el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 1, en la causa caratulada “M. E. F. Dcia. Sup. Hurto Calificado – P. Libres”, el titular del juzgado, el magistrado Gabriel Alejandro Aldaz, adecuó la audiencia al pedido de la defensa del imputado, quien argumentó que no podría comparecer a aquélla por cuestiones laborales y propuso usar la tecnología para no posponer el proceso. El imputado, quien se encontraba trabajando en una zona rural, pidió disculpas a la víctima y además ofreció reparar, con dos alternativas de pago. La víctima aceptó la suma de dinero ofrecida.

Además de la parte que expresó su opinión favorable, también lo hizo el fiscal. Por lo tanto, el juez Aldaz hizo lugar al beneficio solicitado.