Abogados piden ser incluidos en la Comisión de Selección

Los consejeros Marina Sánchez Herrero y Juan Pablo Más Vélez hicieron un planteo en el

Juzgado Federal Nº 11 de Capital Federal. Desde 2006, los letrados no pueden participar en la elección de los magistrados

Los abogados Marina Sánchez Herrero y Juan Pablo Más Vélez, consejeros representantes de la Abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación, solicitaron, por medio de la presentación de una demanda en la Justicia, la inclusión de los abogados en la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, de la que hoy están excluidos.

“Los abogados somos los que conocemos en profundidad el estado de la Justicia, porque estamos todos los días trabajando dentro del sistema, por eso tenemos mucho para decir sobre qué perfil de juez necesita la Justicia, y eso precisamente se debate en la Comisión de Selección. Por eso creo que, además de ser injusta esta exclusión, afecta también la construcción de una Justicia más eficiente”, sostuvo Sánchez Herrero.

La demanda presentada ante el Juzgado Federal N° 11 de Capital Federal incluye el pedido de inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 12 de la mencionada ley, que refiere a la conformación de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, en la que participan todas las representaciones del Consejo, pero no están incluidos los abogados.

La presentación, que también contó con la adhesión, en todos sus términos, del consejero representante del ámbito académico, Diego Molea, sostiene que la Abogacía en el consejo se ve “imposibilitada de ejercer plenamente la representación constitucional debido a esta exclusión”; y argumenta que “la demanda se funda en el agravio que invocamos como abogados y como consejeros. Por eso, este planteo de inconstitucionalidad resulta imprescindible para la determinación del derecho que reclamamos, esto es el derecho de ser parte de la comisión de Selección de Magistrados y Escuela judicial”.

Al respecto, Marina Sánchez Herrero afirmó: “Los abogados de la matrícula federal no se encuentran en una de las comisiones más importantes para el funcionamiento de la Justicia. Esto, sin dudas, lesiona el derecho de participación que nos corresponde a los abogados de la matrícula federal, que está contemplado en nuestra Constitución, y restringe indebidamente, además, el acceso igualitario a las funciones públicas”.

Asimismo, la consejera marplatense recordó: “Durante la campaña yo hice público mi compromiso de plantear la modificación de esta ley que, en este aspecto puntual, es injusta. Los abogados y abogadas somos una parte fundamental en el servicio de justicia y conocemos mejor que nadie el funcionamiento del sistema. No hay, entonces, una razón objetiva y mucho menos jurídica para que no estemos integrando esa comisión”.

El objetivo final de la solicitud de los consejeros es “que se tomen las medidas necesarias para incluir al estamento de los abogados, con voz y voto, en dicha comisión, porque somos los únicos excluidos.” Sánchez Herrero concluyó: “Mi compromiso siempre será que los abogados y abogadas del interior tengan participación en la mayor cantidad de espacios institucionales. Mi función es cuidar y defender ese derecho, tal como me comprometí cuando recorrí todo el país recogiendo las demandas de los matriculados en el fuero federal. Con este pedido a la Justicia dimos un gran paso en ese sentido.”

Además de haber sido excluidos de la comisión de selección en el 2006, los abogados vieron reducida la cantidad de miembros dentro del organismo pasando de cuatro a dos consejeros. Esta último cuestión también es motivo de reclamo de los letrados y podría ser parte de otra demanda judicial, anticipó Sánchez Herrero en diálogo con Comercio y Justicia.