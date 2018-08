Abogados de la provincia de Córdoba rechazan la candidatura de María Sánchez Herrero

Piden “recuperar el estamento” y que los postulantes surjan de los colegios profesionales y no sean impuestos por los partidos políticos. Harán un planteo ante la FACA

Por Silvina Bazterrechea – sbazterrechea@comercioyjusticia.info

Hasta el próximo 21 de agosto tienen plazo los abogados del interior del país para decidir los candidatos que competirán para ocupar un cargo en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

La candidatura de la abogada Marina Sánchez Herrero -apoyada por Cambiemos- “recalentó” la campaña y motivó que la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba (Fecacor) la cuestionara de inmediato y advirtiera de que no se siente representada con la postulación.

La postura de la Fecacor será expuesta ante la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), adelantó a Comercio y Justicia Augusto Parola, presidente de la asociación que nuclea a los 11 colegios de abogados de la provincia.

“Nosotros planteamos un rechazo absoluto a todos candidatos impuestos por los partidos políticos, queremos tener un candidato de la colegiación con el cual lo abogados nos sintamos representados”, remarcó Parola a este medio.

Cabe destacar que la postura hoy asumida por Fecacor no es nueva. Desde hace un tiempo a esta parte los abogados, especialmente del Colegio de Abogados de Córdoba, han expresado públicamente su malestar con la gestión del actual consejero, Miguel Piedecasas, y denunciado que no se sienten representados por el letrado santafesino en el Consejo de la Magistratura.

“La política ha copado el estamento abogados y los consejeros que resultan elegidos no representan la abogacía sino que rinden cuentas al partido político que lo llevó a ese cargo, y esto ocurre hace mucho tiempo”, denunció el presidente de Fecacor.

En ese contexto, la federación busca ahora un aliado en su similar nacional: “Exhortamos a la FACA a que busque un candidato que surja de la abogacía organizada y que luego se trabaje con tiempo para estar en igualdad de condiciones con los candidatos generados por los partidos políticos y, de esa manera, los abogados recuperemos el estamento”.

Elecciones

Los letrados del interior concurrirán a las urnas los próximos días 5 y 9 de octubre para decidir los consejeros que reemplazarán a Piedecasas (interior) y a Adriana Donato (capital). Los representantes que resulten electos ejercerán durante el período 2018-2022.

En tanto, el 6 de septiembre votarán los jueces. El recambio de autoridades modificará el escenario en el Cuerpo, ya que cambia el tablero de votación para la designación y destitución de jueces.

Otras candidaturas

En el estamento de magistrados, el candidato de la Lista Bordó al Consejo de la Magistratura será el camarista comercial Ricardo Recondo, quien ya ejerció como consejero. Disputa la elección con el camarista del mismo fuero Alberto Lugones, por la Lista Celeste; y conr el juez con competencia electoral en La Plata, Juan Manuel Culotta, por la lista Compromiso Judicial.

De los abogados de Capital restan decidir candidatos aunque se presume que algún aliado de Jorge Rizzo ingresará por Adriana Donato.

Los seis representantes del Congreso renovarán sus bancas; el del Ejecutivo seguiría siendo Juan Bautista Mahiques, quien también tiene un cargo en el Ministerio de Justicia; así como habrá un nuevo representante de la comunidad académica: Diego Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora, reemplaza a Jorge Candis.

En la actualidad, según la normativa vigente, les corresponden a los jueces nacionales tres bancas en el organismo que se encarga de la selección y juzgamiento de los magistrados del país. Hoy las ocupan Luis María Cabral, Leónidas Moldes y Gabriela Vázquez. Según la entidad mayoritaria que los nuclea, se informó que son 738 los magistrados asociados en condiciones de votar.