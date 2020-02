A un mes del asesinato de Báez Sosa, habrá una marcha al Congreso para pedir justicia

Familiares y amigos de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes en Villa Gesell a la salida de un boliche marcharán hoy frente al Congreso nacional a un mes del crimen del joven.

“Queremos decir ‘basta de violencia’, con energía y decisión, para que se escuche en ca-

da rincón de la Argentina”, dijo Graciela, madre de la víctima, sobre la movilización que se realizará a las 18.

La mujer afirmó que su intención es que la marcha sea masiva porque “sin la gente no sería nada”. Al respecto, pidió a los asistentes que le brinden “fuerza para seguir luchando” para que se haga Justicia en el caso.

“Que no haya nunca más otro Fernando, porque esto que le hicieron no se lo merece nadie,

no se lo deseo a nadie, basta de tanta violencia, yo no voy a recuperar más a mi hijo, pero que se haga justicia y no exista otro más”, afirmó.

En tanto, al ser consultada sobre la posibilidad de comunicarse con las familias de los rugbiers detenidos por el crimen, Graciela considero que no es necesario y adelantó el rechazo a cualquier tipo de contacto.

“Si se ponen en mi lugar, ¿de qué hablaría? Que no se molesten ni siquiera en llamarme, me destrozaron la vida, no saben lo triste que es levantarse, mirar la cama de tu hijo y que no esté

ahí, no tengo por qué hablar con ellos”, concluyó.

Cabe recordar que por el crimen de Báez Sosa, ocurrido la madrugada del sábado 18 de

enero en pleno centro de Villa Gesell, a ocho de los rugbiers acusados se les dictó la prisión

preventiva.