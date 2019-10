A paso firme, sigue la puesta en marcha del expediente digital en Córdoba

La implementación comenzó a mediados de setiembre. El Colegio de Abogados firmó un convenio con el Gobierno para que los letrados tengan su firma digital

El expediente digital comenzó ayer a implementarse en los juzgados civiles de Córdoba Capital y Cámaras Contencioso-administrativo, tal como había sido estipulado en el cronograma difundido por el Poder Judicial de Córdoba.

Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dispuso que comience a aplicarse el Plan de Despliegue del Expediente Judicial Electrónico a mediados de setiembre. En una primera etapa, el cronograma incluyó a los tribunales de Río Cuarto, Huinca Renancó, La Carlota, Villa María, Oliva, Alta Gracia, Laboulaye,San Francisco, Carlos Paz y Jesús María, entre otras sedes del interior. En tanto que, en Córdoba Capital ya se utiliza en los juzgados de Conciliación y Cámaras del Trabajo; Cámaras, Asesorías, Fiscalías y Fiscalía de Cámara Civiles y Comerciales; Sala Civil y Comercial del TSJ; Cámaras de Familia y Sala Laboral del Alto Cuerpo.

De esta manera, con la puesta en marcha del expediente digital en los juzgados Civiles de Capital, gran parte de las demandas judiciales en la provincia se tramitarán siguiendo esta modalidad que, pese algunos reparos e inconvenientes, ha tenido una buena respuesta por parte de los operadores judiciales.

En diálogo con Comercio y Justicia, el asesor letrado del Colegio de Abogados de Córdoba, Gustavo Laprovitola, remarcó que las demandas electrónicas en los juzgados civiles “serán una prueba de fuego”, teniendo en cuenta el volumen de causas que allí se tramitan y la “ritualidad” del fuero. No obstante, Laprovitola destacó que los abogados han aceptado en términos generales y sin mayores inconvenientes la implementación del expediente digital.

Firma digital

Para garantizar una mayor seguridad en el uso del expediente digital, el Colegio de Abogados de Córdoba firmó una carta de intención con la Secretaria General de la Gobernación para ofrecer el servicio de firma digital del Gobierno de la Provincia.

La firma digital es una herramienta tecnológica que permite asegurar el origen de un documento o mensaje y verificar que su contenido no haya sido alterado, garantizando así su integridad y autoría. Asimismo, cumple con las cuatro propiedades de la firma holográfica: autenticidad, integridad, exclusividad y no repudio.

La Secretaría General es la Autoridad de Registro y es la que ofrece este servicio. No obstante, el colegio esperan poder brindar el servicio desde la propia entidad para brindar mayor comodidad de los letrados. Laprovitola explicó que hay dos modalidades de firma digital: la tradicional con token (dispositivo que tiene costo y que permite utilizar la firma digital desde cualquier computadora o celular); la otra modalidad es gratuita pero tiene algunas limitaciones (el software se descarga en el celular y la firma digital está disponible sólo para utilizarla desde ese dispositivo).

Por estas horas, el Colegio de Abogados trabaja con el Poder Judicial para que la firma digital pueda vincularse a los expedientes electrónicos, adelantó Laprovitola a este medio.