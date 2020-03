Intensifican controles en aeropuerto y terminal de ómnibus

En el marco de la contingencia mundial de pandemia por el nuevo coronavirus, el Ministerio de Salud implementará un protocolo de actuación para abordar la situación de aquellos viajeros asintomáticos que provengan del exterior y que tengan domicilio en Córdoba.

Al respecto, no se aislará en un mismo lugar a personas que puedan estar infectadas con el virus con aquellas que probablemente no lo estén, especialmente en establecimientos no sanitarios.

Según se informó, el objetivo de esta medida es optimizar la utilización de camas hospitalarias y manteniendo el cumplimiento del aislamiento.

El protocolo prevé dos estrategias: El aislamiento domiciliario obligatorio controlado por Salud, la Policía de la Provincia de Córdoba y las Fuerzas Armadas. Incluye la posibilidad de imponer el uso de tobillera electrónica al paciente. La segunda medida es la multa de 200 mil pesos a quien viole a la cuarentena obligatoria. Salud afirmó que esos fondos luego serán utilizados para el abastecimiento del sistema sanitario.

Por otro lado, se dispuso el aislamiento en alojamiento extra hospitalarios obligatorio para los casos que no cuenten con posibilidades de aislamiento domiciliario supervisado, que se realizará en establecimientos hoteleros determinados por el Gobierno de la Provincia.

Además, todo ingreso a la provincia de Córdoba, por vía terrestre en la Terminal de Ómnibus o por avión en el aeropuerto Ingeniero Taravella, será controlado por el sistema sanitario, que estará a cargo de identificar los signos clínicos de COVID-19 y activar el protocolo.

Las personas asintomáticas serán controladas durante su cuarentena a través de telemedicina y, en caso registrar síntomas, se aplicará el protocolo de internación domiciliaria.