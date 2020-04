Zaffaroni: es “pertinente” pedirle a Corte sobre las sesiones virtuales

El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, sostuvo que es “pertinente” solicitarle a la Corte Suprema de Justicia una declaración de certeza sobre la legalidad de realizar sesiones del Congreso a distancia, con modalidad virtual.

“No tiene muchos antecedentes pero sí creo que es pertinente ante el riesgo, primero de la situación excepcional de que hay un poder del Estado que no está pudiendo sesionar; y nada menos que el poder Legislativo, que es el más cercano al pueblo”, dijo Zaffaroni.

En ese marco, afirmó que “no es un procedimiento normal, pero es una situación excepcional” y añadió: “Como la Corte Suprema va a tener que resolver en definitiva, porque se van a hacer planteos de nulidad obviamente, se está previendo todo eso”.

Según Zaffaroni, la falta de certeza “daría lugar a una situación de inseguridad legislativa, entonces, para evitar esa situación de inseguridad legislativa que se pronuncie la Corte Suprema; me parece correcto” recurrir con anticipación a un pronunciamiento, tal como lo requirió la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en su calidad de titular del Senado.

Asimismo, dijo que la Corte podría evitar pronunciarse ya que “no hay antecedentes” porque “nunca paso algo de esta naturaleza”.

Por otro lado, Zaffaroni se refirió a la situación en las cárceles en el marco de la pandemia de coronavirus, y sostuvo que “es urgente su despoblamiento”, ya que, con la condición actual, se podría generar una “hecatombe, que sería un abandono de persona masivo que configura un crimen de lesa humanidad imprescriptible”.

“Lo que aconsejamos es bajar la superpoblación, por lo menos poner las cárceles en el nivel de su capacidad o un poco menos, en el setenta u ochenta por ciento, y, para eso, hay que proceder de una manera coherente, racional porque, de lo contrario, va a haber violencia y una liberación tumultuaria que es lo que hay que evitar”, señaló el ex ministro del máximo tribunal.

En cuanto al concepto de racionalidad que a su criterio debería aplicarse, dijo: “Primero vamos a ocuparnos de los que están en una situación de riesgo por cuestiones de salud, preñez; segundo, ver los que ya están cerca de salir en libertad por estar próximos a cumplir la condena o a la libertad condicional; y, tercero, habrá que ver los que están procesados o condenados por delitos leves”.

El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió que esta situación era anterior a la pandemia, pero que ahora la situación sanitaria que provocó el Covid-19 “la cosa se hace verdaderamente urgente en la región”.