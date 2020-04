Un estado norteamericano demandó a China por ocultar datos del Covid-19

Missouri querelló ante un tribunal local al gobierno, al Partido Comunista y a funcionarios e instituciones. Los responsabiliza por “destruir investigación médica crucial.

El estado norteamericano de Missouri querelló ante un tribunal local al gobierno de China, al Partido Comunista y a funcionarios e instituciones de ese país, acusándolos de haber ocultado datos sobre el coronavirus y causar de ese modo numerosas pérdidas de vidas y males económicos.

El fiscal general del estado, Eric Schmitt, anunció la acción judicial en un comunicado en el que responsabilizó a los demandados de haber ocultado información sobre la Covid-19 y de haber negado la naturaleza contagiosa de la enfermedad.

“Durante semanas críticas al inicio del brote, las autoridades chinas engañaron a la población, ocultaron información crucial, arrestaron a denunciantes y negaron la transmisión entre humanos pese a las pruebas crecientes”, dice la demanda interpuesta ante un tribunal del Distrito Este de Missouri.

La fiscalía responsabilizó a China y a sus instituciones y funcionarios de “destruir investigación médica crucial, permitir que millones de personas se expusieran al virus e incluso acaparar equipamiento de protección individual, causando así una pandemia global que era innecesaria y previsible”.

La demanda sostiene que a fines de diciembre, funcionarios de Salud de China tenían evidencias “serias” de la transmisión del coronavirus entre humanos pero solo reportaron el brote a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 31 de ese mes y no informaron que se contagiaba entre personas.

Agrega que pese al conocimiento que tenían sobre las características de la enfermedad, los funcionarios chinos “hicieron poco para contener su expansión” y cita datos publicados por el diario The New York Times, según los cuales cerca de 175.000 personas abandonaron Wuhan -la ciudad donde se originó la pandemia- el 1 de enero, para viajar por la fiesta del año nuevo chino.

Schmitt afirmó que el coronavirus generó un daño irreparable a países de todo el globo, ocasionando “enfermedad, muerte, perturbación en la economía y sufrimiento humano”.

Missouri, en el centro de Estados Unidos, reportó más de 6.000 casos de coronavirus, con 220 muertos, mientras en todo el país -el más afectado por la pandemia- se contabilizaban esta tarde más de 820.000 contagios y de 44.000 decesos.