Un abogado fue suspendido por quedarse con el dinero de su cliente

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso-administrativo Federal, con votos de los jueces Rogelio Vincenti, Marcelo Duffy y Jorge Morán, resolvió confirmar la suspensión de un abogado por cobrar sumas que correspondía que fueran entregadas a su cliente.

Previamente, la Sala II del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, mediante la sentencia número 5420, resolvió imponer al abogado I.

A. la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de seis meses contemplada en el art. 45, inc. d, de la ley 23187.

Para resolver de ese modo, el tribunal tuvo en cuenta las constancias del expediente judicial en el que se dictó sentencia, se hizo lugar parcialmente a la demanda y se ordenó pagar al actor $72.000 más intereses y costas. “Ha quedado demostrado con las constancias de autos, que el Dr I. A. cobró sumas en exceso, que correspondía que fueran entregadas a su cliente, lo que evidencia una retención indebida de fondos”, señaló el tribunal, que consideró que con dicho accionar el abogado demandado vulneró lonormado por los artículos 6 inc. e) y

44 incs. e), g) y h) de la ley 23.187 y arts. 6, 10 inc. a) y 19 incs. a), c), y f) del Código de Ética. Los jueces, además, consideraron adecuada la pena: “La sanción de suspensión por seis meses dispuesta no aparece como manifiestamente arbitraria si setiene en cuenta la entidad de la infracción cometida, los antecedentes del letrado y las circunstancias de hecho comprobados”.