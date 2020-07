Sólo se podrá ingresar a Santa Fe con hisopado negativo obtenido en las últimas 72 horas

El gobierno de la provincia de Santa Fe estableció a través de un decreto que, a partir del lunes próximo, quienes pretendan ingresar a la provincia deberán contar con un hisopado negativo de menos de 72 horas de antigüedad, indicaron fuentes oficiales.

El gobernador santafesino, Omar Perotti, firmó el decreto Nº 647/20 mediante el cual establece que “las personas que ingresen al territorio de la provincia, sin residir en el mismo, provenientes de zonas donde se mantiene la medida de ‘aislamiento social, preventivo y obligatorio'”, deberán circular con “un hisopado o testeo de resultado negativo”, de antigüedad no superior a las 72 horas.

“Además, deberán acreditar el testeo a simple requerimiento de las autoridades competentes, junto con la demás documentación habilitante para circular”, indica el documento.

En esa línea, la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martonaron, adelantó que “está trabajando en la posibilidad de generar otros métodos análogos para poder certificar a la persona que ingrese a la provincia y no tenga el hisopado”. “Se analizará si es coherente la temperatura corporal de la persona con su declaración jurada, como así también otros test, como el del olfato. Si no son coherentes, no pueden ingresar”, remarcó.

A su vez, resaltó que “quienes ingresen y se queden en la provincia tienen que hacer 14 días de aislamiento”.

La provincia “continúa en la fase 5 de distanciamiento social, lo que cambió es el concepto porque tenemos circulación comunitaria del virus”, aclaró. En ese sentido, explicó que “venimos viendo en la última semana casos en investigación en los que no pudimos determinar el nexo epidemiológico y por eso lo que nos cambia es que tenemos que reforzar todas las medidas que veníamos realizando”.