Sin transporte en el 80% de Córdoba por protesta de choferes

La absoluta mayoría de las líneas del transporte urbano de la ciudad de Córdoba se encuentra paralizada desde las primeras horas de la jornada por una protesta sorpresiva de centenares de choferes que reclaman por el pago de salarios y aguinaldo, así como por diferencias salariales debidas desde abril y mayo.

La situación afecta a las líneas de las empresas Ersa y Aucor, que avisaron pasadas las 5 de la mañana que sus unidades no podían salir desde la punta de línea de Camino a San Carlos y avenida de Circunvalación. Los corredores afectados son: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 45 y los anulares. Hasta ahora, la medida no afecta a unidades de Coniferal ni Tamse.

“Por una protesta en el ingreso de nuestra base de operaciones -que impide la salida de vehículos y el ingreso de los conductores que deberían salir a trabajar- se encuentra paralizado nuestro servicio”, comunicó Ersa.

“Si bien se trata de un grupo autoconvocado y aún no hemos recibido un reclamo formal, en una primera instancia se trata de una medida en reclamo por los montos que actualmente se adeudan en el sistema de transporte: anticipo salarial del día 22, $4000 decreto correspondientes a mayo, y SAC (vencido ayer 30)”, agregó.

La empresa añadió que para afrontar los compromisos salariales está “a la espera del ingreso de los subsidios correspondientes”.

Al respecto, FATAP y UTA indicaron que se encuentran en conversaciones en el Ministerio de Trabajo de la Nación y pasaron a cuarto intermedio hasta mañana.

Jorge, uno de los choferes que se manifestaban en San Carlos, explicó que “si no cobramos los sueldos, estamos bajo la ley y podemos hacer excención del servicio. Las familias nuestras no pueden vivir del aire. Hay gente que son sostén de familia y no tienen cómo darle de comer a los hijos”. En el lugar había más de 200 trabajadores que impedían el ingreso y la salida de las unidades, junto con sus familias en muchos casos.

“Hace tres meses que nos vienen charlando. Lamentablemente, la secretaria gremial (por Carla Esteban) se puso con los dedos. Que venga y ponga la cara que supuestamente la pusieron con el dedo. Qué harías vos si estás sin cobrar hace 4 meses”, dijo otro de los protestantes.