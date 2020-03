Semino apeló el rechazo de la demanda colectiva por el aumento jubilatorio

Tal como lo había anticipado, el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, apeló el fallo de primera instancia que rechazó una demanda colectiva presentada contra el último aumento jubilatorio dispuesto por el Gobierno nacional.

Semino se presentó ayer a primera hora ante la Justicia para cuestionar el fallo de primera instancia de la jueza federal de la Seguridad Social, Graciela Saino, que rechazó el carácter colectivo de la demanda, e indicó que debían tramitarse individualmente.

“La jueza de primera instancia no se expidió sobre el fondo de la cuestión sino que dijo que había que presentar demandas individuales”, dijo Semino, quien concretó esta mañana la apelación con el patrocinio de los letrados Adrián Troccoli y Andrés Gil Domínguez.

El martes, la jueza federal de la Seguridad Social, Silvia Saino, rechazó el amparo colectivo presentado por cerca de 7 mil jubilados contra el ajuste en el cálculo previsional dispuesto por el Gobierno al entender que no hay unicidad en el reclamo y que esos recursos deben presentarse individualmente.

Esto es lo que justamente tratamos de evitar nosotros con esta demanda. Los tribunales están colapsados y es imposible que se puedan tramitar 2,5 millones de demandas si todos los jubilados deciden accionar. Es por eso que insistimos con una demanda colectiva”, explicó Semino.

Asimismo, espera que los tiempos de resolución de la Cámara de la Seguridad Social sean “expeditivos”, y adelantó que, en caso de que la demanda colectiva sea rechazada también en esa instancia, ya tienen preparado un recurso ante la Corte Suprema a través de un per saltum.

“Confiamos en que, finalmente, la Justicia aceptará esta idea del recurso colectivo. Ya lo hizo con la cuestión de las tarifas”, finalizó Semino.

Mediante el decreto 163/20, el gobierno nacional dispuso incrementos para el sector pasivo reemplazando la fórmula de cálculo de los haberes que utilizaba el gobierno de Mauricio Macri, llevando la jubilación mínima de $14.068 a $15.892.

En el caso de la mínima, la nueva fórmula representó un incremento respecto del método de cálculo anterior, aunque en jubilaciones más altas el nuevo cálculo representó una disminución en los haberes, y esto es lo que generó la demanda judicial.