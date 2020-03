Rechazan una demanda contra la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria

#l Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 9, a cargo de la jueza Silvia Saino, rechazó ayer la demanda colectiva que había presentado el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, para solicitar la inconstitucionalidad de la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria.

En su resolución, Saino consideró que la demanda – que fue presentada el pasado 21 de febrero y firmada por 7.000 jubilados- carece de “legitimación activa”.

En la presentación se solicitaba una medida cautelar para que se restablezca momentáneamente la fórmula de movilidad anterior (correspondiente a la ley 24.426) para todos los jubilados y pensionados que no cobran el haber mínimo.

En los fundamentos, la jueza si bien reconoce que la fórmula de movilidad suspendida, a partir de marzo, era del 11,56%, sostiene que no hay “situaciones homogéneas” y que por lo tanto, hay que analizar caso por caso para tomar una determinación.

Ante esta situación, Semino, adelantó que apelarán la decisión judicial y que recurrirán por el per saltum directamente a la Corte Suprema de Justicia.”

Cabe recordar que con la sanción de Ley de Solidaridad y Reactivación en el marco de la emergencia pública (ley N° 27541) en diciembre del año pasado se suspendió por seis meses la aplicación de la fórmula de movilidad para la actualización trimestral de las jubilaciones y pensiones, por la que correspondía una suba de 11,56% en marzo y una de 10,9% en junio. Por eso, el principal argumento de la demanda fue que al suspender la fórmula de movilidad y aplicar un aumento por decreto hubo un recorte de derechos.