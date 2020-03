Pichetto reclama que el Congreso nacional se active

El ex senador destacó que, como servicio público, el Parlamento no puede estar ajeno al proceso de búsqueda de soluciones para paliar las consecuencias económicas derivadas de la pandemia de Covid-19.

El ex senador nacional Miguel Pichetto estimó que el Congreso nacional debería funcionar y dejar de estar ajeno a las decisiones que se toman para paliar los efectos económicos derivados de la pandemia de coronavirus.

“La cuarentena no puede ser eterna”, sostuvo.

“Si el presidente se reúne con funcionarios, intendentes y expertos y pone el cuerpo, me parece que los otros poderes tienen que hacer lo mismo”, dijo.

Pichetto aclaró que si bien no es médico aprueba el aislamiento social, pero advirtió que “cuánto más dure este proceso más consecuencias habrá si no se toman medidas para determinados sectores”.

En ese sentido, reclamó que se atienda la situación económica de los trabajadores “medios” que viven de su trabajo diario y remarcó que “el aislamiento no es algo que se pueda sostener”.

Respecto al funcionamiento del Congreso, señaló que debe volver a estar en acción y encontrar el mecanismo para hacerlo a través de la tecnología.

“Como servicio público, el Congreso no puede estar ajeno al proceso de búsqueda de soluciones para paliar las consecuencias económicas derivadas de la pandemia”, destacó.