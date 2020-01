Persiste la falla del sistema Lex 100

Hace una semana que la Justicia nacional y federal está casi estancada por un nuevo colapso del sistema informático Lex 100.

La situación afecta a defensorías y fiscalías de todo el país.

El titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, afirmó que “el Poder Judicial está paralizado en todo tipo de trámites”.

En esa línea, detalló que no entran expedientes nuevos, no se hacen sorteos de causas, no salen autorizaciones de menores en temas urgentes en materia de familia ni excarcelaciones.

“Todos los trámites de la Justicia tienen que pasar por el sistema de gestión informática, al no funcionar es como si la Justicia hubiera puesto un candado y cerrado hasta nuevo aviso”, agregó el sindicalista.

El sindicato presentó una nota ante el Presidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo, solicitando que se adopten medidas urgentes.

No es la primera vez que el Lex 100 genera problemas. En mayo de 2018 hubo una crisis similar.

En esa oportunidad, mediante un comunicado, la UEJN le reclamó al Consejo de la Magistratura que invirtiera en servidores de base de datos, de aplicación y almacenamiento. También le pidió a la Corte Suprema la “optimización del software” que utiliza el Poder Judicial.

Concretamente, el grupo liderado por Piumato destacó la “repercusión negativa” que conlleva el funcionamiento deficiente del Lex 100 en fueros como el de la Seguridad Social o del Trabajo y denunció que estaba colapsado por el caudal de causas en trámite.

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) también apuntó a las falencias del Lex100.

Días después, la actividad del Poder Judicial de la Nación se paralizó por un “apagón informático” producido por una falla en el data center que depende del Consejo de la Magistratura.