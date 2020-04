Marruecos indultó a miles de presos

La denominada “gracia real” se otorgará de forma progresiva. Los internos deberán someterse a pruebas médicas y a una cuarentena domiciliaria. El país tomó medidas efectivas hasta ahora, cierre de mezquitas incluido.

En Marruecos, el rey Mohamed VI indultó a 5.654 presos sobre un total de más de 85 mil como medida preventiva para evitar la expansión del coronavirus en las cárceles.

El Ministerio de Justicia aclaró que los criterios que se tomaron en cuenta para otorgarlo fueron la edad y el estado de salud de los beneficiarios, así como la duración de sus condena y de su comportamiento y disciplina.

Marruecos se suma a países como Túnez, Argelia y Libia, con 1.400, 5.037 y 466 indultos concedidos, respectivamente.

La denominada “gracia real” se otorgará de forma progresiva y los internos deberán someterse a pruebas médicas y a una cuarentena domiciliaria, según informó el Ministerio de Justicia del país africano.

El comunicado oficial no precisa cómo le harán estudios a tantos presos liberados, ya que en Marruecos hay grave escasez de los llamados “test rápidos”.

Hasta el domingo, Marruecos registró 990 contagios y 69 muertos, cifras bajas si se comparan con las de otros países.

La ONU ya recomendó reducir el número de presos en las prisiones, para evitar que la pandemia se propague y aunque el Estado marroquí no detectó casos en las cárceles, las autoridades insisten con que el hacinamiento, generado por una sobrepoblación que supera el 35 por ciento, impone tomar medidas.

En las 76 prisiones del país hay 85.767 individuos, según los últimos datos oficiales, correspondientes a 2019. De ellos, el 40 por ciento no tienen condena.

En Marruecos son habituales los indultos reales con motivo de las fechas festivas. En 2018 se beneficiaron de la gracia real 4.080 detenidos y en julio de 2019, por el aniversario de su llegada al trono, el monarca indultó a 4.764 personas.

Sin embargo, no bastaron para paliar la superpoblación.

Marruecos es uno de los países que decretó medidas de confinamiento con mayor determinación y previsión. El 12 de marzo comenzó a cerrar su espacio aéreo y marítimo, el 13 suspendió las clases y el 16 cerró las mezquitas, una acción sin precedentes.