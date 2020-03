Los judiciales paran hoy y amenazan con profundizar las medidas de fuerza

Reclaman el pago de retroactivos adeudados.

La semana próxima, la actividad puede ser afectada por 48 horas

La Justicia de Córdoba verá resentida hoy nuevamente la actividad como consecuencia del paro de actividades de 24 horas que concretarán los empleados del sector.

La medida fue ratificada ayer por la Asociación de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (AGEPJ). Se trata ésta de la segunda huelga desde que se restableció la actividad en los Tribunales de Córdoba después de la feria.

Los empleados judiciales reclaman el pago de retroactivos acordados a fines del año pasado. “El monto de la deuda equivale a medio salario por cada trabajador”, destacó a Comercio y Justicia el secretario General del gremio, Federico Corteletti.

Concretamente, hasta el momento sólo se ha abonado a los empleados el 10 por ciento respectivo a noviembre y resta el 10 por ciento de diciembre, más todos los retroactivos derivados de éste.

Desde que se reanudó la actividad en los tribunales se han realizado varias asambleas informativas y hubo reuniones entre representantes de la administración del Poder Judicial y delegados gremiales. Si bien afirmaron que el TSJ reconoce la deuda, aún no tienen una fecha concreta de pago.

Así lo afirmó esta semana la presidenta del TSJ, María Marta Cáceres de Bollatti, en el marco de la una visita que realizó junto con funcionarios judiciales a la nueva sede de Policía Judicial. “Ya se está pagando el 10 por ciento que fue acordado por la Corte para el mes de noviembre. Restan algunas diferencias retroactivas y consolidar el aumento del 10 por ciento de diciembre que todavía no se ha efectivizado”, explicó la magistrada.

El interrogante es cuándo se hará efectivo el pago. Integrantes del Alto Cuerpo reiteran que no administran ningún presupuesto que permita satisfacer los requerimiento de los empleados y, por otro lado, fuentes cercanas al TSJ advierten sobre que la situación financiera y económica de la provincia es delicada.

En este contexto, los judiciales afirmaron que se preparan para profundizar las medidas de fuerza. Corteletti adelantó a este diaro que la semana próxima podrían llevar a cabo un paro de 36 o 48 horas con movilización al Ministerio de Finanzas de la provincia.

Al igual que en diciembre, el gremio conducido por Federico Corteletti viene realizando medidas de fuerza, la última el pasado viernes, con abandono de tareas al mediodía y la entrega de un reclamo administrativo a las autoridades del Poder Judicial.