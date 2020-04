La OPS insiste en ampliar y acelerar los testeos en Latinoamérica

Desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pidieron a los gobierno redoblar esfuerzos para la realización de test de Covid-19 para diagramar un plan de acción más certera, para lo cual es necesario saber dónde está circulando el virus y la cantidad de personas infectadas.

Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana, calificó como “fundamental” que los países adopten activamente medidas preventivas, a la vez que se preparan para tener más casos, hospitalizaciones y muertes.

“Estamos luchando contra un enemigo invisible, no solo porque el virus no se puede ver a simple vista, sino porque no tenemos tampoco una imagen completa de cómo la COVID-19 está afectando a nuestras sociedades. Esto debe cambiar: necesitamos una visión más clara de dónde está circulando el virus y cuántas personas han sido infectadas para guiar nuestras acciones. Es importante acelerar y ampliar la realización de pruebas para rastrear la propagación de la COVID-19 en la Región”, aseguró.

En este punto, la funcionaria planteó que “ampliar la realización de pruebas y descentralizarla ayudará a hacer un mejor seguimiento de las tendencias de la pandemia dentro de cada país, lo que ayuda a los gobiernos a introducir, reforzar o adaptar las medidas de salud pública, como el distanciamiento social”. “Ampliar la realización de pruebas también permitirá que las autoridades de salud locales implementen y fortalezcan la localización de contactos para aislar rápidamente los casos sospechosos y romper la cadena de transmisión en las comunidades”, amplió.

Llamó a los países de la Región a seguir el ejemplo de la República de Corea y Alemania, que “han tenido un éxito notable en limitar el impacto de la Covid-19” a partir de “la realización generalizada de pruebas y la localización de contactos de manera temprana en su respuesta”. Pidió a los distintos países “ampliar la capacidad de hacer pruebas”.