La mitad de los viajeros argentinos busca alojamientos no tradicionales

Inspiración personal y expresiones de su personalidad son parte de sus motivaciones. Castillos,

casas de árbol y hoteles de lujo ambientados de modo alternativo, entre los primeros del ranking

Cincuenta por ciento de la comunidad viajera argentina, que supera la media global de 22%, tiene planes de quedarse en un alojamiento de vacaciones no tradicional, según un relevamiento de Booking.com, que realizó una investigación para descubrir qué inspira a los viajeros a buscar más allá de lo tradicional, dar el salto a lo desconocido y seleccionar un alojamiento alternativo para las próximas vacaciones.

De acuerdo con la tendencia, alrededor de la mitad de los argentinos quiere planificar una estadía en por lo menos un alojamiento único, como por ejemplo un castillo o una casa de árbol.

Los viajeros buscan no sólo inspiración personal sino también alojamientos alternativos como una forma de expresar su personalidad. “Casi dos de cada diez viajeros argentinos dicen que los alojamientos alternativos son atractivos porque los hacen ver como alguien que marca tendencia”, afirma el informe.

Además, aseguran que estos hospedajes brindan la oportunidad de encontrar “tesoros ocultos” que sólo los locales conocen.

Por otra parte, 40% de los argentinos asegura que alojarse en una casa o departamento les permite conocer zonas de una ciudad o partes de un país que, de otra manera, no hubiese podido explorar.

Nada de salirse del presupuesto

Además de ser una buena opción para explorar el destino como un local, los alojamientos como casas o departamentos permiten realizar un viaje más económico. “Con tantos lugares en el mundo para descubrir, esto es un gran incentivo, y 40% de los viajeros argentinos señala que un alojamiento como una casa o un departamento les permite sentir que consiguen la mejor relación calidad-precio”, añadió el informe.

Al respecto, Maximiliano Alfaro, country manager de Booking.com, explica: “Estamos viendo una tendencia clara entre los viajeros que buscan quedarse en alojamientos únicos y comprendemos que la estadía perfecta es distinta para cada persona, ya sea que quiera alojarse en un iglú, una cabaña acogedora, o una casona con todos los lujos”. Desde Malasia a Canadá, pasando por Suiza, Holanda y Estados Unidos, hay algunos hoteles que se caracterizan por su originalidad.

Éstos fueron los elegidos en el relevamiento:

-Kameha Grand Zürich (Suiza). Es un hotel nuevo y exclusivo ubicado en el centro de la ciudad. Sus habitaciones tienen diseños variados e increíbles. La Princess Suite, de temática floral, tiene un espejo para maquillarse iluminado como el que usan estrellas de cine.

-Hotel Not Hotel, Amsterdam (Holanda). La recepción de este hospedaje parece una galería de arte o una biblioteca porque está repleta de obras de arte y de libros. Las habitaciones son otro capítulo. La Crisis Free Zone, por ejemplo (algo así como “zona sin crisis”), tiene un arco de calaveras y corazones tallados. También hay un viejo tranvía convertido en habitación y está el elevado Crow’s Nest (“El nido del águila”). Son todas habitaciones diferentes entre sí.

-Fantasy Hotel, Malaka (Malasia). Las habitaciones están ambientadas con motivos infantiles que van desde Winnie the Pooh y The Avengers hasta Hello Kitty y Doraemon, el famoso personaje de manga japonés. Hay también una habitación dedicada a los cupcakes y los helados.

-Fantasyland Hotel, Edmonton (Canadá). Las habitaciones temáticas de este hotel transportan a los huéspedes a eras pasadas y a rincones lejanos. Hay hidromasajes en Roman Suites y un ambiente de islas polinesias en otra habitación . Se encuentra la habitación Luxury Western que tiene una ambientación del Lejano Oeste, con la “cárcel del condado” incluida. También está la suite Iglú, ideal para una aventura ártica.