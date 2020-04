“La cuarentena sigue” y “será más estricta” en grandes ciudades

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que “la cuarentena seguirá y no habrá ningún levantamiento ni se va a flexibilizar” a partir del próximo lunes y, además, remarcó que, “en los grandes centros urbanos” serán “más estrictos, con más controles que hoy” ya que el gobierno nacional advierte “cierto relajamiento”.

“Todos estamos seguros de que la cuarentena debe seguir”, aseveró Alberto Fernández en declaraciones a Canal 13, y explicó que, si bien desde el Gobierno se está estudiando “focalizar en algunas actividades que parecen tener menos riesgos”, los cambios en las grandes urbes “serán ínfimos” y habrá “más controles”.

Tras la reunión que mantuvo ayer -vía teleconferencia- con los mandatarios provinciales y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Fernández manifestó que “los gobernadores presentarán una propuesta provincia por provincia para ver qué actividades se podrían autorizar y si en algunos pueblos chicos se podría imponer una cuarentena comunitaria donde se flexibilice el aislamiento en esos pueblos”.

“La cuarentena debe seguir porque, hasta acá, estamos bien, pero no conseguimos nada. Estamos a mitad de camino y todo el esfuerzo que hicimos es muy grande como para tener una recaída”, planteó el jefe de Estado.

Ante la especulación de que a partir del lunes se podría flexibilizar el aislamiento social establecido para mitigar el avance del coronavirus en el país, Fernández fue tajante: “No se va a flexibilizar. Solo vamos a ver algunos casos puntuales. Pero en los grandes centros urbanos, vamos a ser mucho más estrictos”.

“En muchos industriales hay preocupación por abrir las fábricas y hay cierta ansiedad que comprendo”, admitió el mandatario pero pidió que “escuchen a los expertos para que se den cuenta de lo que pasa y cuáles son los riesgos”.

“Lo que más me preocupa hoy es la salud pero vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para preservar a las empresas, que son las que dan trabajo a los argentinos. Garantizo que haré todo lo posible para que las empresas no cierren”, concluyó el mandatario en la entrevista que concedió a Canal 13.