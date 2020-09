La Corte le pidió a Córdoba y a cuatro provincias más que informen sobre restricciones de circulación

La Corte Suprema le solicitó informes a cinco provincias sobre los protocolos y restricciones de circulación derivados de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, a fin de tener elementos de juicio para resolver planteos de particulares.

Se trata de causas promovidas por personas cuyas actividades se vieron afectadas por las medidas que se fijaron en cada jurisdicción.

Los ministros de la Máxima Instancia firmaron una acordada que involucra a Córdoba, San Luis, Formosa, Corrientes y Salta, que deberán remitir la información en el plazo de tres días.

En el caso de Córdoba, la Corte está evaluando un amparo de la Sociedad Rural de Río Cuarto, que considera afectados los derechos de “entrar, permanecer y transitar” en el territorio.

En tanto, San Luis quedó involucrada por la acción que presentó una madre que no puede ver a su hija menor; Formosa por la presentación del senador radical Luis Naidenoff en favor de siete residentes que están varados en la Ruta 11, a la altura de la localidad Lucio V. Mansilla; Corrientes por el pedido de una mujer que no puede trasladarse a la capital provincial para asistir a su madre enferma de cáncer y Salta por el reclamo de productor agropecuario, con domicilio en la ciudad de Buenos Aires, que no logra acceder a sus campos.