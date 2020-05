Impulsan proyecto para prohibir que el Estado se quede con acciones de empresas

Legisladores de Juntos por el Cambio impulsan un proyecto para prohibir que el Estado se quede con parte de las empresas a las que asiste para pagar sueldos.

La iniciativa se elaboró luego de que la diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos planteara que si el Estado continúa ayudando a grandes empresas sería “razonable” que obtenga “una participación en el capital”.

Luis Petri, autor del texto, enfatizó que la idea atenta en contra del derecho de propiedad y que, si se concretara, implicaría “una confiscación de bienes encubierta”.

Además, opinó que las declaraciones de Vallejos “no son aisladas”.

En esa línea, recordó que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, calificó como “interesante” el punto de vista de la legisladora.

La propuesta se Petri fue suscripta por Waldo Wolff, Alfredo Cornejo y Fernando Iglesias, entre otros.

Referentes del sector privado ya apuntaron a los riesgos de darle luz verde a un plan como el que promueve la economista, recordando que las compañías están recibiendo ayuda para pagar sueldos porque el Gobierno no las deja producir y que el dinero va a las cuentas de los trabajadores.

El dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, aseguró que le visión de Vallejos es “un absurdo” y que, en todo caso, “debería plantearse antes de otorgar cualquier tipo de apoyo”.

Por su parte, el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) y propietario de Cerámica Alberdi, Martín Rappallini, sostuvo que la ayuda que ofrece el Estado es “una medida de contención social” y que las empresas lo sostienen con el pago de los 160 impuestos que hay vigentes.

En tanto, el productor de café Martín Cabrales consideró que lo que sugiere Vallejos es “un disparate”.

“No es el rol específico del Estado ser empresario. Además, se están dando ayudas en el marco de una pandemia internacional, en un contexto donde las industrias en nada son beneficiadas y en lo único que se piensa es en mantener las fuentes de trabajo y en no romper la rueda productiva”, remarcó.

En la misma línea, el dueño de Morixe, Ignacio Noel, manifestó: “Las empresas reciben fondos para pagar una parte de los sueldos, o sea, la plata va a los empleados, no a los accionistas”.