Grahovac: estudiantes de Córdoba retoman hoy pero “culminarán su cursada el año que viene”

Regresa hoy el contacto de los docentes de toda la provincia y todos los niveles con los alumnos y los estudiantes y se reactivó el debate en torno de cuándo será el regreso de las clases de modo presencial, en particular para los niveles inicial, primario y secundario. Al respecto, el ministro de Educación de Córdoba, Walter Grahovac, descartó la posibilidad del regreso a las aulas en agosto a raíz del ascenso de contagios de coronavirus en la provincia y aseguró que los estudiantes de cualquier grado “culminarán su cursada el año que viene”.

“Por eso hablamos de la unidad pedagógica de 2020 y 2021”, añadió el funcionario en diálogo con Canal 12 y llamó a “sostener la educación remota” que permite a los alumnos y docentes a continuar con el servicio en medio de la pandemia.

En ese sentido, señaló que “en esta etapa de educación remota no vamos a evaluar (con nota) porque las condiciones de alumnos y docentes son tan desiguales”.

“Teníamos expectativas que en agosto podíamos estar retomando el ciclo lectivo. Sin embargo, por el ascenso de contagios y de localidades con brotes, hemos considerado que no es oportuno el regreso a las aulas”, remarcó el ministro y ex sindicalista del gremio docente.

Grahovac también señaló que “este año no termina el año (lectivo) en diciembre como es habitual, va a tener continuidad el año que viene”.

Para ello, añadió, “equipos de supervisores y directivos están trabajando en una recuperación de lo que se ha dado y los contenidos que hay que terminar de dar este año”.

“Los chicos culminarán su cursada el año que viene” ratificó y sostuvo que por el aumento de casos de coronavirus “no es oportuno en este momento impulsar un regreso a las aulas”.

Grahovac sostuvo que “así sea un mes o dos meses va a ser bueno para los chicos y los docentes” volver a las escuelas porque, dijo, eso “nos va a permitir preparar de otro modo esa conexión con el año 2021”.

“Por ahora, vamos a esperar unos días más a ver cómo evoluciona este aumento de casos que hemos tenido en las últimas semanas”, añadió.

El ministro apuntó que “hay gente que está tremendamente afectada en la vida laboral y económica, la angustia que afecta a todos los argentinos esto también influye”, precisó el ministro en un despacho de prensa oficial del Gobierno de la provincia.

Asimismo, abogó por “sostener la educación remota” durante la pandemia y afirmó que en este maro “todo es ganancia, todo sirve”.

“Esperemos que podamos volver aunque sea un tiempo a las aulas para ordenar lo que hicimos este año y planificar lo que tenemos para el año próximo”, acotó.