Fracasó el tratamiento de la reforma de la ley de alquileres

En el Senado Nacional, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal frenaron el tratamiento sobre tablas de dos proyectos.

Se trata de las iniciativas relacionadas a la regularización de los contratos de alquiler y otra para dar un marco legal a la educación a distancia, que tienen media sanción de la Cámara de Diputados, pero se dictaminaron en comisiones esta semana, por lo cual requerían dos tercios de los votos.

Con 42 voluntades a favor y 29 en contra, la oposición logró que el debate no se habilitara.

La postura se fijó en rechazo a la decisión del oficialismo de tratar en conjunto una docena de decretos, entre los cuales figuran el que le confiere “superpoderes” al jefe de Gabinete Santiago Cafiero y los que dictó el ex presidente Mauricio Macri sobre escuchas judiciales.

Las bancadas de la oposición alertaron que el Frente de Todos incluyó en la sesión asuntos no vinculados a la pandemia de Covid-19, el eje temático principal del decreto que estableció la realización de sesiones remotas durante el aislamiento.