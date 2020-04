Fernández analizó con expertos los pasos a seguir sobre la cuarentena

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía una reunión con el comité de expertos, integrado por asesores médicos y científicos, para analizar los pasos a seguir en el marco de la pandemia de coronavirus, cuando faltan tres días para que termine el aislamiento social, preventivo y obligatorio que comenzó el 20 de marzo. Las restricciones continuarán pero todavía no está resuelto hasta cuándo. Habrá autorizaciones para retomar una serie de actividades en algunos distritos. Se estima que el anuncio lo haría mañana viernes por la noche tras concluir con otras consultas.

El encuentro tuvo lugar en la residencia de Olivos, donde el mandatario nacional mantiene reuniones presenciales y vía videoconferencia, y monitorea y analiza la evolución de la pandemia en Argentina.

Según informaron fuentes oficiales, participaron del encuentro presencial la embajadora especial de la OMS /OPS para América Latina y el Caribe, Mirta Roses; el director científico de la Fundación Huésped, Pedro Cahn; el titular de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued; el presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias, Gonzalo Camargo; y los especialistas Ángela Spagnuolo de Gentile, Gustavo Lopardo, Florencia Cahn, Carlota Russ, Eduardo López, y Luis Cámera.

Fernández estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Salud, Ginés Gonzáles García, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

Según adelantó el ministro González García en declaraciones difundidas durante la semana, el aislamiento social preventivo y obligatorio “va a seguir de distinta manera, con otro tipo de fases”, según la evolución en las provincias.

Antes de la reunión, Eduardo López, el jefe del departamento de medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, aseguró que cuando llegue el pico de contagios el sistema de salud podría no colapsar. “Va a haber un pico, pero me da la sensación de que no va a saturar el sistema de salud. Soy cautamente optimista. Creo que va a haber un pico, pero no va a ser de los modelos que estamos acostumbrados a ver en Estados Unidos, Italia, España o inclusive Francia. Será un pico más moderado”, expresó el especialista.

En declaraciones a medios porteños, López subrayó: “La cuarentena va a prolongarse, debe prolongarse. Las cuarentenas largas, que estuvieron alrededor de ocho semanas, son las que mejor han respondido y pueden flexibilizarse con mayor tranquilidad. Por eso se plantea la flexibilización por provincia y tal vez por municipio; no en el conurbano bonaerense o en Capital Federal, pero sí en el interior de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos o Córdoba”.

Ronda de consultas

Por ese mismo motivo, durante los últimos días, el ministro del Interior Eduardo ´Wado´ De Pedro mantuvo diálogos con diferentes gobernadores, que lo pusieron al tanto de la situación en sus provincias, como para evaluar si siguen de la misma manera el aislamiento o si flexibilizan algunas actividades o regiones, dado que hay lugares que no registran contagios hasta el momento.

En tanto, por la tarde, el Presidente se reunirá con referentes de organizaciones sociales, para analizar la situación en las zonas vulnerables y la ayuda del Estado con alimentos por la pandemia de coronavirus.

En la reunión participarán el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois; y los funcionarios y líderes de organizaciones sociales Fernando ‘Chino’ Navarro, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez, entre otros.