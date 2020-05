Es nacional el paro de UTA en reclamo de cobro de salarios

El gremio de colectiveros exige el pago de salarios adeudados a más de 30.000 trabajadores de servicios de interior del país.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) realiza desde el primer minuto de hoy una huelga general de 24 horas en los servicios de autotransporte de pasajeros del interior del país y de cinco ciudades bonaerenses, ante “el nuevo fracaso de las negociaciones con las cámaras empresarias del sector para que los trabajadores perciban la totalidad de los salarios de abril”.

El secretario general del gremio, Roberto Fernández, confirmó anoche a Télam que la huelga general está dispuesta en casi todo el territorio nacional, pero aclaró que no habrá paro en la Capital Federal y el conurbano bonaerense.

Además, adelantó que fue convocada una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo para mañana, en procura de una solución a los reclamos.

Fernández rechazó “la intransigencia patronal” para abonar los haberes del personal de todo el país, en especial en “el actual contexto de pandemia de coronavirus” y sostuvo que “los choferes no merecen ese trato injusto y arbitrario”.

El dirigente sindical explicó a Télam que la huelga se realizará en todos los distritos, incluidas las ciudades bonaerenses de Mar del Plata, Tandil, San Nicolás, Olavarría y Bahía Blanca, pero no alcanzará a los servicios del AMBA.

La conducción nacional del sindicato había ratificado el viernes último el estado de “alerta” nacional ante “la ausencia de avances”, aunque convino entonces con patrones y Trabajo un cuarto intermedio hasta hoy en las negociaciones virtuales.

Esa instancia se reanudó ayer bajo la supervisión de Trabajo, pero según el sindicato “no hubo coincidencias” y ratificó la huelga nacional de 24 horas.

Algunas fuentes indicaron que el paro no se realizaría en Salta, San Juan y Neuquén, porque en el diálogo con la UTA se mostraron hoy “más proclives a alcanzar un acuerdo” que el resto de los distritos, aunque otros voceros dudaron de esa posibilidad a partir de que primará “el espíritu de solidaridad gremial”, dijeron.