Diputados hará hoy un simulacro de sesión para probar el sistema

Un simulacro de sesión mixta -presencial y telemática- sobre la base de una capacitación vinculada con la denominada “Ley Micaela” realizará hoy la Cámara de Diputados, según acordaron ayer el presidente del cuerpo, Sergio Massa, y los jefes de los bloques e interbloques.

En caso de que el sistema funcione bien, fijarán también un temario para sesionar el jueves al mediodía.

En una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, las autoridades de la Cámara y los presidentes de todas las bancadas se pusieron de acuerdo en probar el nuevo sistema desde las 17 de hoy, aprovechando una capacitación sobre la mencionada ley, que había sido suspendida al inicio del aislamiento social consecuencia de la pandemia.

El simulacro, que se realizará con unos 47 ó 48 diputados en el recinto y el resto por conexiones telemáticas desde sus casas o desde legislaturas provinciales, será sometido a “una prueba de estrés” para intentar detectar todas las fallas que se pudieren presentar.

Si el resultado fuere positivo, a las 19 se realizará una nueva reunión de Labor Parlamentaria para decidir el temario de la primera sesión mixta, que se realizaría el jueves al mediodía.

Entre los temas a incluir, la mayoría de las bancadas apunta a consensuar un texto que exima del pago del impuesto las Ganancias a los trabajadores considerados esenciales, con la idea de que no alcance las horas extras trabajadas.

También se prevé incluir algunas iniciativas relacionadas con las situaciones generadas por los efectos de la pandemia en pymes y en monotributistas: y regular un sistema para facilitar la presentación de recetas médicas.

Según fuentes que participaron de la reunión de presidentes de bloque, no se mencionó el proyecto de impuesto a la riqueza (aún en borrador) y, en cambio, se coincidió mayoritariamente en la necesidad de debatir el de Economía del Conocimiento.

Sin embargo, éste no sería incluido en el temario porque necesita la aprobación de ambas cámaras del Congreso, y el Senado sólo aprobó el sistema de sesiones virtuales para tratar temas referidos a la emergencia por coronavirus.

Además, hay un acuerdo para que en la primera sesión que se realice puedan jurar los tres nuevos diputados que deben asumir sus cargos: los oficialistas Claudia Bernazza y Lisandro Bormioli, quienes reemplazarán a Daniel Scioli y Andrés Larroque; y el macrista José Luis Patiño, quien lo hará por Elisa Carrió.