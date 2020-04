Detalles del proyecto de ley para gravar “grandes fortunas”

El Frente de Todos ratificó ayer que el proyecto de ley que presentará a fin de esta semana en la Cámara de Diputados para crear un “impuesto a las grandes fortunas” “no afectará” a la clase media, a la pymes ni al sector productivo, según expresaron los legisladores oficialistas.

Con relación a este tema, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, confirmó que se trabaja en la redacción del proyecto y afirmó: “El objetivo es que al impuesto lo pague una franja de la sociedad que tiene recursos y grandes patrimonios: nadie va a ser menos millonario después de que tenga que pagar ese impuesto”.

Heller trabaja junto a los legisladores Darío Martínez y Fernanda Vallejos en la redacción de una iniciativa que establece, por única vez, un impuesto sobre la personas físicas y jurídicas de las fortunas más altas del país, como grandes grupos económicos de bancos, supermercados, laboratorios y compañías de seguros o agropecuarias, entre otras.

Algunos de los puntos a establecer es si el cálculo se hará en base a una alícuota sobre los patrimonios altos, si se incluirá la rentabilidad y si será progresivo de acuerdo al valor de cada fortuna.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, señaló que no existe ningún impuesto nuevo sobre el sistema productivo en evaluación, sino una propuesta para que la Casa de Gobierno cuente con la posibilidad de que los poseedores de las 14 mil fortunas “más importantes” hagan un aporte “extraordinario”.

Ante una consulta periodística, sostuvo: “Ningún nuevo impuesto se va a definir sin acordar con el Gobierno. Lo que hay es una mesa de discusión con diferentes propuestas”.

A su vez, el presidente de la comisión de Energía, Darío Martínez, indicó que en el anuario de la AFIP de 2017, había 32.000 argentinos que superaban el patrimonio de más de un millón de dólares y, en total, suman 104.000 millones de dólares. “Estamos hablando de patrimonios millonarios en dólares”, indicó el legislador.

En tanto, el diputado radical y referente opositor en la comisión de Presupuesto, Luis Pastori, consideró que es necesario analizar el proyecto. “Las necesidades de la economía son inmensas y no se combaten con un impuesto”, consideró. A su vez, el titular del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, dijo “desconocer” la propuesta en la que trabaja el Frente de Todos. “La situación que atraviesa el país requiere del esfuerzo de los distintos sectores, pero no me gustaría que este tipo de soluciones sean desde una posición de revancha de un sector u otro”, sostuvo.