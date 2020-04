Desde el lunes, se levantará la cuarentena por zonas geográficas

El ministro de Salud, Ginés González García, anticipó que a partir del lunes el aislamiento social, preventivo y obligatorio implementado para controlar el avance del brote del nuevo coronavirus podría levantarse en algunas zonas del país. “La cuarentena va a seguir, sólo que con características distintas”, explicó.

“Vamos a empezar por geografía, charlando con cada una de las jurisdicciones de las provincias, por nivel epidemiológico. No será igual lo que vaya pasando en cada una de ellas. No pueden implementarse las mismas decisiones para lugares donde no hubo casos”, sostuvo González García.

Sin embargo, aclaró que el tránsito interjurisdiccional “seguirá prohibido” y recalcó la importancia de mantener la cuarentena para prorrogar el pico de contagios.

En tanto, hoy el Ministerio de Salud confirmó tres nuevas muertes por coronavirus en el país. El subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, reveló que se registraron 145 víctimas fatales desde que comenzó la pandemia, nueve de ellas en las últimas 24 horas.