Corrientes: un preso murió en un motín

Dos agentes penitenciarios resultaron heridos. La gresca se habría originado por una disputa entre internos. También se registraron incidentes en la cárcel bonaerense de Melchor Romero.

Un preso murió y otras 10 personas resultaron heridas -entre ellas, dos agentes penitenciarios- durante un motín registrado en una unidad carcelaria del centro de la ciudad de Corrientes.

Se inició en la Unidad Penal 1.

En los medios locales se difundieron grabados por los internos. “Empezaron a reprimir como si nada. Agarraron a los pendejos a garrotazos”, se escucha gritar a uno de los detenidos en medio del caos.

No fue el único episodio violento que se registró el martes. En Buenos Aires, un grupo de detenidos en la Unidad Número 10 de Melchor Romero salieron de sus celdas y tomaron los techos del penal, arengado a sus compañeros a hacer una huelga de hambre como medida de protesta por la falta de medidas de higiene y concesión de beneficios en plena pandemia.

“Hay unión porque sabemos que los juzgados están haciendo las cosas mal. Hay una banda de pibes que están pasados de su beneficio y no los largan. Llega esa enfermedad y nos mata. Acá no te dan una Buscapina en Sanidad, imaginate si nos van a tratar con esa enfermedad” , aseguró un detenido en un video.

El contagio de Julián Arakaki, el preso de Florencio Varela condenado a prisión perpetua por matar a su hija que está internado en el Hospital Interzonal Perón de Avellaneda, encendió las alarmas entre detenidos y penitenciarios.