Condenaron a Sabatella por abuso de autoridad en la aplicación de la Ley de Medios

El ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella (foto), fue condenado a seis meses de prisión en suspenso y a 12 de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por abuso de autoridad en la aplicación de la Ley de Medios, en 2014.

Sabbatella es actualmente titular de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), un cargo que podrá seguir ejerciendo debido a que el veredicto del juez federal Ariel Lijo no está firme y será apelado.

El magistrado absolvió a los restantes acusados, todos ex miembros del directorio de extinta dependencia.

Al responsabilizar a Sabbatella, el juez enfatizó: “Se trata de garantizar la vigencia del Estado de derecho y sus alcances y de cómo el Estado debe actuar respecto de un particular, se trate de quien se trate”.

Al salir de la sala de audiencias en la que comenzó a ser juzgado en noviembre del año pasado, Sabbatella dijo que la acusación fue “una medida disciplinadora” exigida por el Grupo Clarín.

El fiscal Eduardo Taiano había reclamado un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, mientras los abogados de la querella habían pedido, en el marco del debate, una condena de dos años de prisión y el doble de tiempo de inhabilitación para ejercer cargos.

Clarín

Sabbatella llegó al banquillo por disponer la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la Ley de Medios.

La empresa lo denunció luego de que el organismo encargado de regular el mercado de la comunicación audiovisual rechazó la propuesta de adhesión voluntaria y activase los mecanismos de adecuación de oficio.