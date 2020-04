Comodory Py recibió una denuncia en contra del Gobierno chino

El abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten sostiene que el régimen cometió un “genocidio virósico” que, a su entender, es un crimen de lesa humanidad. Ya notificó a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya.

Ingresó en los tribunales de Comodoro Py una denuncia penal que reclama que las autoridades del gobierno chino sean investigadas como presuntas responsables de la “pandemia trágica” del coronavirus que “se ha esparcido por todo el mundo generando muertes de numerosos ciudadanos argentinos”.

Bajo esa premisa, Sánchez Kalbermatten también notificó a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, vía mail.

El juez de turno, Rodolfo Canicoba Corral, deberá evaluar si remite el caso a la oficina de sorteo para que se le asigne a otro magistrado o si realiza alguna diligencia.

Si el magistrado valorara que no debe intervenir pedirá la intervención directa de la Corte Penal Internacional mediante el libramiento del respectivo exhorto diplomático internacional, para que se abra una causa que esclarezca si la República Popular China creó, según ponderó el denunciante, un “virus contagioso y mortal”, y si lo encubrió y propagó.

Sánchez Kalbermatten alega que la pandemia se habría iniciado en un laboratorio de Wuhan y se habría esparcido mundialmente hasta afectar a partir de febrero de 2020 a los ciudadanos de la República Argentina.

El letrado citó un artículo del periodista Josh Rogin, del diario The Washington Post, que señala que dos años antes de que el Covil-19 se esparciera funcionarios de la embajada de Estados Unidos visitaron varias veces un centro de investigación chino en la ciudad de Wuhan y enviaron dos advertencias oficiales a Washington sobre la seguridad inadecuada de un laboratorio que hacía estudios riesgosos sobre coronavirus en murciélagos.

Recordó también que el gobierno de Donald Trump denunció que la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue notificada pero ignoró la noticia.

“La investigación a escala mundial no hace más que generar más dudas sobre una teoría conspirativa que da vueltas y vueltas”, expuso el letrado, acotando que “los especialistas se plantean el motivo de la creación de un virus tan poderoso como letal” con el que “tendremos que lidiar por mucho tiempo”.

“Tampoco se descarta una posibilidad que deja helado y expectante al mundo: si el coronavirus fue o no creado con un claro objetivo: ser un arma letal”, agregó.