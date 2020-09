Cámara de Diputados de Argentina aprobó leyes sobre turismo y pesca

La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de auxilio al Turismo y aprobó el que aumenta las penas a la pesca ilegal, en una sesión mixta que llevaron adelante el Frente de Todos y algunos bloques provinciales, y que Juntos por el Cambio cuestionó y anticipó que pedirá su impugnación judicial por considerar que debía ser presencial.

En una maratónica jornada de trabajo que se inició ayer a las 11.40 con la reunión de presidentes de bloque y que concluyó esta madrugada a las 5.07 con el cierre de la sesión que comenzó a las 19,40. finalmente Diputados aprobó las dos proyectos en cuestión.

Los textos provenientes del Senado que dan herramientas de auxilio al sector turístico y que aumentan las penas para la pesca ilegal, recién comenzaron a ser tratados a la 1,15, cuando se agotaron las exposiciones sobre la metodología en la que se debía sesionar.

Los proyectos fueron aprobados con los votos del Frente de Todos, los representantes de los gobiernos provinciales de Córdoba, Rio Negro, Misiones y Neuquén, y otros diputados de bancadas minoritarias.

El cuestionamiento de Juntos por el Cambio a la propuesta de continuidad de las sesiones mixtas impulsada por el oficialismo no pudo ser resuelto en las más de siete horas de reunión de Labor Parlamentaria, con sus pequeños cuartos intermedios incluidos.

La negativa de los ex Cambiemos a prorrogar las sesiones virtuales por 30 días si no se dejaba escrito qué temas como las reformas judicial o previsional estaban exceptuadas del temario, dificultaron el posible acuerdo.

El Frente de Todos advirtió sobre el riesgo de las sesiones presenciales en medio de la pandemia, recordó la resistencia de los gremios legislativos a que sus trabajadores se expongan en un Congreso con exceso de personas y expuso el caso de los diputados que forman parte de grupos de riesgo.

Se llegó a un punto más cercano al acuerdo cuando se comenzaron aunar criterios para que las reuniones fueran presenciales, y que aquellos diputados que forman parte de grupos de riesgo, los contemplados por las pautas del Ministerio de Salud e incluso aquellos que expresaran por escrito “temor de contagio”, pudieran hacerlo en forma remota.

Pero finalmente esta idea, que se siguió analizando aún hasta después de comenzada la sesión, también quedó en la nada.

Agotado el intento de acuerdo con Juntos por el Cambio, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, señaló: “Se ha logrado consenso de la mayoría de los bloques para continuar con las sesiones mixtas”.

“No podemos frenar el Congreso porque alguien dice que no quiere sesionar en forma remota en un momento de pandemia” de coronavirus, agregó el titular de la Cámara, en una conferencia de prensa realizada en el Salón de los Pasos Perdidos.

“Transcurría todo con absoluta normalidad, se estaba cerca de lograr una acuerdo, y los diputados de Juntos por el Cambio pidieron un cuarto intermedio, se fueron y volvieron con que no acordaban nada. Pareciera que de golpe, de algún lugar lejano, vino la orden de que no sesionaran”, relató Massa al término de la reunión.

Minutos antes, en el mismo lugar, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, expresó: “Dijimos que, si había una prórroga sesión por sesión o por 30 días con temas específicos, no había problemas, siempre que significara no abordar temas sobre la Justicia y sobre previsión social y movilidad jubilatoria”.

“No hubo posibilidades, el bloque del oficialismo no quiso incorporar estas excepciones para la prórroga y como no hay consenso la sesión de hoy no es válida, con protocolo caído estamos frente a una sesión presencial como rige el reglamento”.

En el mismo sentido que Massa se expresó el presidente del interbloque Federal, Eduardo ‘Bali’ Bucca, al hablar en el recinto: “Hace dos horas parecía que había un entendimiento, pero algo paso que se rompió la reunión”.

Luego de la reunión de presidentes de bloque, se inició la sesión mixta en la que el Frente de Todos y otras bancadas provinciales dieron quórum habilitando la renovación del protocolo de trabajo firmado previamente.

Unos 80 diputados de Juntos por el Cambio ingresaron al recinto y tras pedir que se impugne la sesión mixta, solicitaron que se computaran sus presencias; lo que fue negado por Massa, que les pidió que se loguearan en el sistema telemático por tratarse de una sesión mixta.

Tras casi seis horas horas en los que se cuestionaron mutuamente sobre los posicionamientos en relación a la modalidad para sesionar, finalmente Juntos por el Cambio se retiró del recinto ratificando que recurrirá a la Justicia para impugnar la sesión que motorizaba el Frente de Todos.

Con muestras de cansancio por la incertidumbre de la jornada previa, el oficialismo y los blooques que decidieron participar de la sesión remota apuraron el debate para aprobar las dos leyes incluidas en el temario.