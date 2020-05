Buscan modificar tratamiento de los DNU por parte del Legislativo

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para modificar el tratamiento que se le da a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que emite el Poder Ejecutivo Nacional.

El texto de la iniciativa establece que los DNU que sean rechazados por una de las Cámaras del Congreso o que no sean aprobados en forma expresa por ambas dentro de los 60 días corridos desde la fecha de su dictado se considerarán nulos de nulidad absoluta.

Actualmente, la denominada “sanción ficta” estipula que la aprobación de uno de los cuerpos o la falta de rechazo de ambos es suficiente para convalidar un DNU.

“Es necesario que el Legislativo pueda analizar y validar los decretos presidenciales, evitando la concentración del poder”, aseguró el diputado Alejandro Cacace (UCR), impulsor del proyecto, al que suscribieron Diego Mestre, Brenda Austin y Soher El Sukaria, entre otros.

Paralelamente, Cacace señaló que su propuesta elimina el procedimiento establecido en la Ley 26122 “por ser flagrantemente inconstitucional”.

La iniciativa también contempla que una vez rechazado un DNU el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro sustancialmente análogo mientras no se modifiquen las circunstancias que tuvo en cuenta el Congreso para decidir.