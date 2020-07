Aseguran que la situación de las escuelas privadas es desesperante

El secretario adjunto de la Asociación de Entidades Educativas Privadas de la Argentina (Adeepra), Néstor Barallobres, sostuvo que la situación económica que atraviesan las instituciones del sector es desesperante como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

“Los colegios sostuvieron su actividad. En todos los ciclos se pudo asegurar la continuidad pedagógica pero no se dio la continuidad en el pago de los aranceles y no porque los padres no quieran”, afirmó.

En ese sentido, detalló que el trabajo de los padres se vio afectado por la situación económica. “En algunos casos se quedaron sin empleo y en otros disminuyeron sus ingresos”, acotó.

“Hay más de 140 jardines maternales que han cerrado y creemos que esto se va a generalizar provocando un perjuicio a las familias y pérdidas de puestos laborales para los docentes que han estado trabajando con una gran creatividad”, aseguró.