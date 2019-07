Síndrome de Down: conferencias sobre adaptación educativa

Los días 22 y 23 de agosto se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba un ciclo de conferencias sobre el Síndrome de Down a cargo del reconocido especialista español, Emilio Ruiz junto a Eduardo Moreno Vivot, orientado a padres, familias y a la comunidad educativa en general que deseen adquirir herramientas de abordaje e inclusión. Además, el evento -que se desarrollará en el Auditorium Baterías D de la Universidad Nacional de Córdoba, contará con la participación y coordinación de Flavia Irós y Malena Pozzobon.

Organizado por Down is Up y Fundación Empate, el encuentro tiene por objetivo “cambiar la mirada” vinculada a la familia y a la educación sobre el síndrome de down. Para ello, se han convocado a dos referentes en la temática: desde España, al licenciado en Psicología, Psicología educativa y Psicología clínica, Ruiz y a Moreno Vivot, quienes abordarán en la primera jornada.

“Los padres y el proceso de adaptación” como eje central y la “Inclusión y programación educativa” en la segunda.

“Estamos convencidos que las herramientas que pueden brindar los especialistas en las conferencias serán un valioso aporte tanto para las familias, instituciones educativas y docentes en general a fin de obtener recursos y aceptar los desafíos de la integración y el manejo del aula, como también para los padres, beneficiandonos todos en el camino de una sociedad más inclusiva” señalan los organizadores del encuentro.

Las entradas pueden adquirirse desde esta semana en autoentrada.