Salud de la Nación abrió convocatoria para el examen único de residencias médicas

Junto a ministerios provinciales adheridos, llaman a graduados recientes a participar del concurso para ser residente de equipos de salud. Las preinscripciones son hasta el 11 de marzo, el examen escrito está estipulado para todo el país el 21 de abril

Se abrió la preinscripción al Examen Único para cubrir residencias ingresantes y jefes de residentes, se trata de la prueba unificada escrita, con 100 preguntas, y de selección múltiple, para concursar el ingreso a residencias médicas del sistema público de varias provincias. Las Residencias del Equipo de Salud son un sistema remunerado de formación integral de posgrado para profesionales de reciente graduación, que complementa la formación profesional a través del ejercicio de prácticas formativas de complejidad creciente. Se caracterizan por la formación intensiva en servicio, a tiempo completo y con dedicación exclusiva. Se accede a ellas a través de un proceso de selección de convocatoria abierta.

Las preinscripciones son hasta el 11 de marzo, mientras que las inscripciones definitivas (recepción de documentación y carpetas de antecedentes) será del 17 de febrero al 13 de marzo. La publicación de la nómina de inscriptos se realizará el 27 de marzo, y el examen escrito está estipulado para todo el país el 21 de abril.

Las provincias que participan del Examen Único para el ingreso a las residencias médicas (básicas, troncales o articuladas), de enfermería y de bioquímica: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Rio Negro, Salta, San Luis, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. No está incluída Córdoba que tiene su propio sistema para las residencias en hospitales de la provincia, pero el llamado es de interés para todos los profesionales del país que buscan formarse en diferentes especialidades.

Entre los hospitales figuran el Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, “Dr. Néstor C. Kirchner-Alta Complejidad en Red El Cruce”, “Dr. Baldomero Sommer”, Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Mar del Plata), Centro Nacional de Genética Médica, Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones – ex CENARESO, Colonia Nacional “Dr. Manuel A. Montes de Oca”, Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) e Instituto de Investigaciones Hematológicas “Mariano R. Castex”.

En el caso de las universidades nacionales y sus hospitales, figuran: Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional del Nordeste. Además, Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC), Fundación Favaloro, Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia, Hospital Alemán, Hospital Italiano de Buenos Aires.

La inscripción consta de dos etapas obligatorias: Preinscripción: es la primera etapa del proceso, en la cual el postulante ingresa al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), completa sus datos y elige la especialidad. Preinscripción en: https://sisa.msal.gov.ar/sisa/#sisa La preinscripción puede ser completada íntegramente desde un dispositivo móvil.

Proceso integral

El Examen Único es una iniciativa conjunta del Ministerio de Salud de la Nación y las autoridades provinciales para unificar la preinscripción, el cronograma y la prueba de selección múltiple que se requiere para el ingreso a las residencias médicas en las distintas jurisdicciones. La integridad del proceso brinda mayor previsibilidad y transparencia en la cobertura de los cargos.

Consultas

Para mayor información, los interesados deben comunicarse a: consultasexamenunico@gmail.com https://www.argentina.gob.ar/salud/capitalhumano/ingreso-residencias/examen-unico/convocatoria