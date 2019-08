“No mires para otro lado”, formación e intervención ante la violencia de género

Prevenir y erradicar el maltrato es una responsabilidad de toda la sociedad. Un curso brindará herramientas conceptuales y prácticas para aprender qué mirar y cómo actuar. Está destinado a profesionales, operadores de educación, salud, seguridad, funcionarios y administrativos públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y a la comunidad en general

Por Carolina Klepp – cklepp@comercioyjusticia.info

Se conoció ayer que en la primera mitad de 2019 se cometieron 155 femicidios en Argentina y que 13 de las víctimas tenían menos de 11 años de edad. El dato lo difundió el Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación, que precisó que Córdoba es la segunda provincia con mayor cantidad de casos (14), después de Buenos Aires (62) y seguida por Santa Fe (9). La estadística impacta y revela la versión extrema de este flagelo pero no muestra toda la dimensión de esta problemática, que engloba otros tipos de violencias como la psicológica, la económica y la laboral, entre otras.

En este contexto y en el marco de la Ley Micaela, que busca garantizar que las personas quienes se desempeñen en la función pública estén capacitadas en la temática, tendrá lugar el curso “No mires para otro lado”, que busca brindar formación e intervención ante la violencia de género. Es organizado por Comercio y Justicia que en su 80º aniversario resalta su compromiso con esta temática, junto al Colegio Universitario IES que integra la Red de Universidades por la no Violencia contra la Mujer.

Las juezas Claudia Zalazar y Mónica Traballini, camaristas civil y penal, respectivamente, con experiencia en la materia, serán las disertantes del curso que ocurrirá los días 19 y 26 de septiembre. Antes, brindaron un anticipo destinado a un público amplio, de profesionales, operadores de educación, salud, seguridad, funcionarios y administrativos públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y la comunidad en general interesada en la concientización, prevención y sanción de la violencia de género.

– Muchas personas, profesionales, operadores, trabajadores y funcionarios no saben cómo actuar frente a la violencia de género. ¿Qué herramientas brindará el curso?

– Mónica Traballini (MT). Se brindará primero un marco conceptual que no sólo abordará conceptos de sexo, género, estereotipos de género, sino que se enmarcará en lo que es el derecho a la igualdad como derecho humano base y las convenciones específicas, como aquella sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -conocida también como la Convención Belém do Pará-, con los conceptos específicos de violencia de género, las modalidades, las tipologías, tocando los puntos básicos de estas normativas, de los pactos y de la ley nacional.

– Claudia Zalazar (CZ). Si bien la idea surgió partiendo de la Ley Micaela con el hecho de que tiene que existir una capacitación a los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), lo cierto es que el público en general tiene que estar capacitado en lo que es la prevención de la violencia y tomarlo como parte de un derecho humano; todos tenemos derecho a gozar de la no violencia o prevenir esa violencia, mucho más de lo que es una capacitación obligatoria para los tres poderes. Muchas veces uno no se da cuenta y en el mínimo contacto con una persona, desde el almacenero que está atendiendo o la atención ante una persona que va a comprar un remedio para limpiarse una herida en la cara, se puede advertir algún tipo de estos problemas, y en el curso se verán cuáles son los mecanismos que tenemos para ayudar y prevenir. Falta educación sobre el tema, para poder prevenir uno tiene que saber cómo. A lo mejor hacemos cursos de primeros auxilios pero de esto, que es algo que nos está agobiando, que es la violencia, no tenemos hecho cursos de estos primeros auxilios. Brindaremos herramientas para que el público en general sepa qué hacer en estos casos.

Yo, que trabajo mucho con los operadores de salud, me doy cuenta de que el psicólogo, la psicopedagoga en el colegio, desde la celadora hasta un acompañante terapéutico de una persona con una discapacidad está advirtiendo determinadas conductas que no sabe cómo encararlas y cómo ayudar en ese contexto.

Cuando los casos de violencia de género nos llegan a tribunales es cuando no hubo prevención, por eso apuntaremos a ayudar a la gente para que pueda ayudar, con un vocabulario accesible, para todo aquel que quiera tener una mirada de lo que está pasando con este tema.

– ¿Cómo actuar en lo cotidiano?

MT. La violencia de género toca todos los sectores, está en todos lados. Hay que empezar a familiarizarnos y sensibilizarnos en cuanto a reconocer violencia no solamente cuando es física, ante un moretón, sino empezar a encontrar las otras modalidades que están mucho más expandidas porque son las menos virulentas y son las que todos toleramos y dejamos pasar más: las violencias psicológica, económica, mediática. Un primer paso es empezar a entender de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género. Hay una necesidad de que empecemos a interpelarnos a nosotros mismos sobre nuestras propias ideas, nuestras formas de relacionarnos, porque estamos todos formados en una cultura que ha sido siempre machista, que ha tenido como paradigma al hombre y cierta subordinación de la mujer; aun en las mujeres que estamos en puestos de decisión también tenemos que aprender a reconocer que en algún momento hemos tenido esas dificultades y las seguimos teniendo. Es necesario ese primer paso de empezar a ver en la vida cotidiana donde estamos y cuánto contenido hay de todo esto. Y el título “No mires para otro lado” es porque nos está pasando todo el tiempo, cuando vamos a un colegio y nos cuentan ciertas cosas, cuando los chicos nos cuentan lo que les dijeron en el colegio, en los ámbitos laborales, en el noticiero. Las herramientas que son imprescindibles requieren conocimientos de qué mirar, cuándo actuar y a qué estar atentos cada uno desde sus roles.

– CZ. Además, hay que despejar los miedos o inquietudes de la gente respecto de denunciar, se pregunta cuál va a ser el perjuicio que puede llegar a tener o lo engorroso de la denuncia, piensa que lo van a llamar un montón de veces, y hay lugares que están articulados para brindar celeridad y tienen garantizados los secretos profesionales, por ejemplo.

-MT. Desde la dinámica de lo penal hemos visto muchos familiares, amigos y vecinos de víctimas quienes ante cuestiones graves, tentativa de homicidio, se han sentido ellos muy conmovidos por no haber actuado antes. No hay que perder de vista que por detrás hay personas que lo están pasando muy mal y están en riesgo serio.