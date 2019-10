Llega a la Argentina el tour EducationUSA con maestrías y posgrados en Derecho

Son 29 las universidades estadounidenses que brindarán asesoramiento e información sobre becas y requisitos para los abogados que quieran especializarse en el exterior. Será la semana que viene, en Buenos Aires

Representantes de 29 universidades norteamericanas brindarán asesoramiento e información sobre becas académicas y procesos de admisión en las diferentes maestrías y posgrados de Derecho.

Será la semana próxima en el marco de la EducationUSA LL.M Tour, una feria para que los profesionales puedan despejar sus dudas y encuentren especializaciones en las diversas áreas del Derecho: Ambiental, Corporativo, Público, Internacional, Derechos Humanos, entre otras.

La cita es el miércoles 23 –de 18 a 21- en el Hotel Sheraton Retiro (Buenos Aires). Con entrada libre y gratuita, se podrán escuchar charlas informativas sobre exámenes, la plataforma LSAC, exámenes de inglés TOEFL, visas de estudiante y becas Fulbright.

Nadia Mufarregue, asesora académica de EducationUSA, detalló que es el tercer año consecutivo del tour en el país y nota un crecimiento con cada edición.

“Más profesionales y recientes graduados se interesan por mejorar su carrera profesional y superarse día a día. La feria ofrece a los asistentes la posibilidad de conversar de forma personal con representantes de prestigiosas universidades sobre los programas de estudio y obtener información personalizada sobre estrategias para la postulación. Se brindan charlas gratuitas sobre admisión a las distintas maestrías y posgrados en Derecho, sobre los requisitos para aplicar, exámenes de inglés y la visa de estudiante”, explicó.

“Estudiar una maestría en los Estados Unidos –agregó- es una experiencia única para capacitarse al más alto nivel, adquirir experiencia internacional, y vincularse con estudiantes de todo el mundo en instituciones que tienen gran diversidad”, sostuvo Jiovih Augustave, del Centro de Asesoría Estudiantil EducationUSA, que desde el Instituto Cultural Argentino Norteamericano (Iicana) ofrece consultoría en el proceso de aplicación.

Cabe aclarar que EducationUSA es una red del Departamento de Estado de Estados Unidos de más de 425 centros de asesoramiento para estudiantes internacionales en 178 países. Ofrece asesoramiento especializado sobre el sistema educativo de Estados Unidos y requisitos para los estudiantes.

Los interesados en participar deben inscribirse previamente: http://bit.ly/2meP9ab

Universidades presentes

• American University

• Boston College Law School

• Boston University School of Law

• Brooklyn Law Schools

• Cornell Law School

• Emory University School of Law

• George Mason University Antonin

Scalia Law School

• Indiana University Maurer School of Law

• Loyola Law School, Los Angeles

• Loyola University Chicago

• New York University

• Northeastern University School of Law

• Northwestern University Pritzker School of Law

• Saint Louis University School of Law

• SMU Dedman School of Law

• St. John’s University School of Law

• The George Washington University Law School

• UNH Franklin Pierce School of Law

• University of California, Berkeley

• University of California, Irvine School of Law

• University of California, Los Angeles (UCLA)

• University of Georgia School of Law

• University of Miami School of Law

• University of Michigan

• University of Nevada, Las Vegas

• University of Pennsylvania Law School

• USC Gould School of Law

• Vanderbilt Law School

• Wake Forest University