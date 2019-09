Homenaje a las pioneras de la mediación en Argentina

La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) homenajeó a las pioneras de la mediación en Argentina: Elena Highton de Nolasco, Gladys Álvarez y María Luisa Lucas. Lo hizo durante la Jornada Internacional “Juzgando con Perspectiva de Género”, que coorganizó la Corte Suprema de Justicia y AMJA el jueves pasado en Buenos Aires.

En diálogo con Comercio y Justicia, dos de ellas destacaron el impacto que ha tenido esta forma pacífica de resolución de conflictos.

“Hace 30 años trajimos la mediación al país pensando que el viejo modelo de justicia ya no iba más. El nuevo modelo está centrado en la gente y la mediación es un instrumento clave para que la gente que integra la sociedad acceda a justicia. Esto implica la justicia fuera de los canales formales, que hace que la gente se apodere del conflicto y pueda resolverlo, como decía Genaro Carrió: como un traje hecho a medida de las necesidades y las preocupaciones que tienen los que integran nuestra sociedad. Sin mediación no hay paz social, no hay una administración de justicia que esté a la altura de estos tiempos”, afirmó la ex jueza nacional Gladys Álvarez.

Por su parte, la ministro del Superior Tribunal de Justicia de Chaco, María Luisa Lucas, destacó el papel de esa provincia en los inicios de la mediación en Argentina, que impulsó la interdisciplinariedad a diferencia de Buenos Aires que impulsaba una mediación con incumbencia sólo para abogados.

“Nosotros en el Chaco decidimos que la mediación tenía que ser interdisciplinaria y eso es el concepto hoy mundial de la ciencia. La mediación es tan importante y lleva a la pacificación social que todas las ciencias aportan algo para pacificar el mundo. En el Chaco, en 1996, dictamos la primera maestría interdisciplinaria de resolución de conflictos para formación de mediadores cuyo director fue Remo Entelman”, destacó.