El verano también abre la temporada para estudiar idiomas en la ciudad

La Facultad de Lenguas de la UNC abrió inscripciones para cursar inglés, francés, italiano o portugués a partir del 14 de enero. Formato para quienes quieren viajar o tienen poco tiempo

El verano también es una buena opción para estudiar. A partir del 14 de enero, la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba dictará cursos intensivos de inglés, francés, italiano y portugués. Duran dos meses y el contenido es el mismo que se brinda en los cursos regulares anuales.

“El objeto de los cursos intensivos se centra en el aprendizaje de una lengua extranjera a corto plazo para desenvolverse efectivamente en situaciones comunicativas diversas. Estos cursos están diseñados para quienes planean realizar un viaje o para aquellos que disponen de tiempos acotados para capacitarse”, precisaron los organizadores.

Los cursos se dictan en distintos niveles. El primer nivel de cada idioma está destinado a alumnos sin conocimientos previos de la lengua extranjera. Los niveles siguientes requieren conocimientos que se acreditarán mediante un examen de ubicación en línea. Se pueden cursar hasta tres niveles por año. Para poder realizar un curso intensivo es requisito indispensable tener como mínimo 16 años.

Sobre la modalidad de cursado, explicó que será de ocho horas semanales – mañana, tarde o noche-, según disponibilidad, en la sede ubicada en Obispo Trejo 467.

Las clases tienen un costo de matrícula más dos cuotas, y las inscripciones pueden realizarse por Internet. Al finalizar cada curso, se obtiene un certificado expedido por el Área Cursos Intensivos de la Secretaría de Extensión, dependiente de la Facultad de Lenguas, UNC. Para más informes e inscripción: teléfono (0351) 4332010, mail cursosintensivos@lenguas.unc.edu.ar

La importancia de aprender idiomas

Estudiar un idioma también permite sumar oportunidades laborales a jóvenes profesionales, recién graduados y a trabajadores adultos.

Los jóvenes contemporáneos se mantienen en contacto, tanto con el inglés como con cualquier otro idioma, mediante Internet y las redes sociales. Con apenas unos clics estos pueden traducir un texto entero, o conocer el significado de una palabra en segundos.

“Para las generaciones mayores, el contacto con el idioma no se presenta de forma tan frecuente, al igual que las buenas habilidades para el manejo de la tecnología. Estos factores sumados a la falsa creencia de que los adultos no pueden aprender idiomas, lleva a un alejamiento de la población adulta de las instancias formativas del área”, señala un reciente informe de Universia, el sitio especializado en educación superior.

Sin embargo, el informe destaca que se puede aprender una segunda lengua en cualquier momento de la vida, incluso para personas que no posean ningún contacto previo con la misma. Por ello, personas de 50 años e incluso más pueden aprender a manejar idiomas como el inglés sin ningún tipo de condicionante.

Este verano es una posibilidad para empezar a estudiar idiomas en Córdoba.