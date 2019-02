“Creo que no es el momento oportuno de hacer ninguna reforma laboral”

Lo dijo el juez nacional del Trabajo Julio Grisolia, para quien “en este momento del país cualquier reforma tiene que ser por consenso”. Agregó que lo que se podría hacer es “alguna modernización de algún aspecto que impactara positivamente en la generación de empleo”.

Por Carolina Klepp – cklepp@comercioyjusticia.info

El Gobierno comenzó el año explorando una nueva reforma laboral; de hecho, a principio de este mes oficializó la creación de un “Consejo Asesor del Trabajo” que tendrá la función de asesorar en cuestiones relativas a los derechos de los trabajadores, la libertad sindical, la negociación colectiva, igualdad en las oportunidades, entre otros. En este marco, lo laboral es una de las materias que vuelven a ponerse en la agenda de 2019. La formación continua y actualización en el tema tiene en Córdoba una propuesta con la Diplomatura en Derecho Individual del Trabajo dirigida por el juez nacional del trabajo Julio Armando Grisolia y coordinada por Fabián Llanos, magíster en Derecho del Trabajo.

En un anticipo de lo que será la propuesta, que cuenta con la certificación de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) junto a la Asociación de Relaciones del Trabajo de la República Argentina (Artra) y Peritia, Comercio y Justicia dialogó con Grisolia sobre la actualidad y perspectivas del derecho laboral.

– Se volvió a reflotar la intención de una Reforma Laboral con cambios para 2019 ¿Cuál es su opinión al respecto?

– Hubo varios proyectos, primero un proyecto ómnibus que era realmente complicado por decirlo de algún modo y luego hubieron tres proyectos que entraron en abril del año pasado, que tampoco se trataron. Creo que no es el momento oportuno de hacer ninguna reforma, lo que sí se podría hacer es alguna modernización de algún aspecto que impacte positivamente en la generación de empleo o en erradicar o reducir el desempleo. Cualquier reforma en este momento del país tiene que ser por consenso, que no lo imponga ninguna mayoría relativa. Hay mucha sensibilidad y cualquier reforma va a empeorar las cosas -y no mejorarlas-, salvo búsquedas de algún plan nuevo de ingreso a trabajar, cosas que sean inclusivas por el tema del desempleo, pero no que generen más conflictos porque no es el momento de generar nuevas peleas.

El tema es muy serio, y el tema del mercado laboral es muy sensible, impacta en la población en forma directa en lo que es las relaciones del trabajo. Una reforma tiene que estar muy bien pensada para evitar cualquier conflicto innecesario ahora.

– ¿Usted es de los que apuntan a hacer reformas parciales o una reforma integral?

– En el plano del deber ser se debería hacer una reforma integral. Ahora, desde el punto de vista de la realidad, la veo inviable, nunca va a ser el momento para hacerla, porque habría que hacer una especie de Código del Trabajo, ver normas que se superponen, reducir las normas, las leyes laborales son infinitas, es un trabajo ciclópeo. Si uno tuviera que poner todas las normas aplicables serían más de 1.500 páginas, una cosa increíble, sería un cambio grande. Pero como eso no se va a poder hacer, hacer unas reformas parciales que pudieran llegar a ser útiles para la sociedad aunque sea. Hay cosas que se pueden mejorar, por ejemplo, de modernización el trabajo conectado 4.0, legislar sobre el teletrabajo en relación de dependencia. Hay muchas cosas que se podrían aclarar, para evitar fallos tan contradictorios en distintos lugares. También hacer una casuística para evitar litigios de tres, cuatro o cinco años que después se resuelven distintos en los tribunales que sean.

– ¿Está observando crecimiento de juicios laborales en contexto de crisis?

Hasta 2016 teníamos la mayoría de juicios de accidentes de trabajo, con la ley 27348 se comenzaron a reducir en 2017 y, en 2018, se redujeron drásticamente porque ahora tiene un trámite administrativo previo y se ingresa a la justicia por vía de la apelación. En ese momento, 60% de los casos eran de accidentes. En 2017, de 112 mil causas que ingresaron a la Justicia del Trabajo, 65.000 fueron juicios de accidentes de trabajo y en 2018 eso se redujo a 55.000.

Se notan más juicios de montos más chicos, las relaciones laborales más cortas, esto habla de rotación de mano de obra. Los juicios por despidos han crecido porque también crecieron las cesantías. Es una realidad compleja porque el desempleo creció y el trabajo no registrado no bajó. Los números que se estaban manejando era más de tres millones de personas con problema de empleo por desocupación o subocupación y más de cuatro millones de personas no registradas, con lo cual hay un universo de ocho millones de personas con problema de empleo. Y entre los que están registrados, algunos están mal registrados entonces es realmente complicado el mapa laboral del país.

Formación con posturas diversas

El 29 de marzo comenzará la diplomatura que dirige Grisolia quien se encargó de remarcar aspectos distintivos de la propuesta académica. “La Diplomatura en Derecho Individual es importante porque abarca los temas bases del derecho laboral. Muchos de los profesores son jueces, funcionarios del Poder Judicial, abogados de parte actora o demandada, tiene todas las posturas posibles, eso es positivo porque muchos lugares dan una visión empresarial o pro-obrera y se achica la visión. Ésta es una visión abierta, de la justicia y el justiciable, tiene el punto de vista práctico con temas actualizados en jurisprudencia”, describió.

Subrayó que la diplomatura está articulada con la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la Untref. Además, describió que la capacitación contará con jurisprudencia local y nacional, con profesores de Córdoba y de Buenos Aires. Destacó la coordinación local a cargo de Fabián Llanos, autor del libro Elogio de la Evolución, sobre mobbing, que saldrá el mes que viene, y la colaboración de Graciela Antacli.

