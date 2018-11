Concurso abierto para una beca de capacitación en Harvard, MIT y Cambridge

Se trata de un curso sobre la creación de valor por medio de la implementación de estrategias de participación público-privada. Pueden participar graduados que se desempeñen en uno de esos sectores

El Real Colegio Complutense en Harvard, junto al Instituto de Investigación y Educación Económica (I+E) en Argentina, lanzó un concurso que tiene como premio una beca para acceder a una capacitación en Harvard, con visitas al MIT Lab y al Cambridge Innovation Center.

El curso “Trabajando juntos para la creación de valor público: Estrategias para una implementación efectiva de la colaboración público-privada” se llevará a cabo entre el 25 de febrero y el 1 de marzo de 2019, en el campus de la Universidad de Harvard.

El certamen se encuentra dirigido a graduados de Latinoamérica y el Caribe. Para participar, el interesado deberá elaborar y presentar un trabajo de investigación inédito (paper) con un análisis crítico y perfectamente fundamentado sobre cualquiera de los siguientes temas sugeridos:

Economía política del desarrollo; Estrategias para la modernización del estado y Habilidades directivas para la gobernanza de la colaboración público – privada. Otros temas: Aspectos normativos y organizativos de la colaboración público – privada; Innovación y emprendimiento para producir valor en el sector público y Políticas públicas para el desarrollo de actividades productivas y sustentables. También podrán presentarse trabajos sobre Políticas públicas para la inclusión y el desarrollo humano.

Al concurso podrán postularse egresados de carreras universitarias con duración de cuatro años o más, que se desempeñen en el sector público o privado en cualquiera de sus niveles y ámbitos.

Los documentos podrán ser enviados hasta el próximo 14 de diciembre, mientras que el trabajo ganador, que será definido por un Comité de Profesores Internacionales integrado por tres miembros, será anunciado el 4 de enero de 2019. De esta manera, podrá acceder a la cobertura total del costo de la matrícula de la capacitación. En tanto, los gastos asociados a traslados, estadía, viáticos y comidas no estarán contemplados dentro del premio.

Los trabajos no podrán superar 30 páginas de extensión, incluyendo tablas y referencias. Deberán ser presentados en tamaño de papel A4; tipografía Arial tamaño 12; con espacio y medio de interlineado; y márgenes no inferiores a 2,5 cm. Aquellos que no cumplan con estas especificaciones no serán aceptados. El trabajo final deberá enviarse en un único archivo en formato PDF.

A fin de efectivizar la inscripción, los participantes deberán completar un formulario descargable de la página web del instituto (http://ie.org.ar/2018es/).

Sobre la colaboración público – privada

Los esquemas de colaboración público-privada se han afianzado y diversificado en el mundo durante los últimos años en ámbitos muy diversos.

Las causas que dan sustento a este éxito son variadas, pero entre ellas cabe destacar la búsqueda de una disminución de costos y una mayor eficiencia, la imposibilidad técnica o económica de prestar estos servicios internamente por parte del Estado, el aprovechamiento del expertise privado y la necesidad de financiamiento externo. “En estas circunstancias, el presente curso tiene por objetivo dotar a funcionarios públicos, a directivos de empresas públicas y privadas y a miembros de organizaciones no gubernamentales y think tanks, de herramientas conceptuales y empíricas modernas, desarrolladas en un ambiente de altísima calidad académica, que les permitan gestionar con eficacia y eficiencia el diseño e implementación de iniciativas de colaboración público-privada en ámbitos diversos y aplicables en distintos niveles de gobierno”, detallaron los organizadores.