Con los mismos montos que en 2018, abrió el llamado para Becas Progresar

El estipendio que pagará el Estado a los beneficiarios irá desde $1.800 a $4.900 mensuales en el caso de carreras estratégicas, y de $1.600 a $2.300 para disciplinas universitarias en general

El Gobierno nacional dispuso ayer la fecha de inscripción para las becas Progresar, la asignación para estudiantes que cursen niveles de educación superior o quieran terminar las instancias de formación obligatoria, asimismo determinó el congelamiento de los montos del estipendio.

Según figura en el Boletín Oficial, los interesados deberán inscribirse entre el 1 y el 31 de marzo. Los montos mensuales que pagará el Estado a los beneficiarios serán lo que rigen desde febrero de 2018 a pesar de que la inflación del año pasado fue del 47,6% según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

De acuerdo con la Resolución 7/2019, como la asignación de 10 pagos mensuales es anual, los beneficiarios de 2018 que quieran conservar la asignación deberán volver a anotarse y demostrar que cumplieron con los objetivos de cursada y aprobación de materias planteados.

Quienes participen del programa y sigan carreras universitarias “estratégicas” cobrarán $1800 (primer año), $2200 (segundo año), $2900 (tercer año), $3800 (cuarto año) y $4900 (quinto año).

El Gobierno definió “carreras estratégicas” en función de las necesidades regionales. Entre ellas, distintas ingenierías y análisis de sistemas, pero también tecnicaturas en enfermería, mantenimiento industrial o gestión ambiental.

En tanto que para disciplinas universitarias en general la beca va de $1.600(primer y segundo año), $1900 (tercer y cuarto año) a $2300 (quinto año).

El Gobierno argumentó que, como el plan Progresar tuvo una reestructuración a inicios de 2018 que implicó un aumento “considerable” no fue necesario actualizar el programa en función del costo de vida. En cuanto a la beca para “finalización de la educación obligatoria” quedó congelada en 1250 pesos mensuales, al igual que la línea destinada al “fomento de cursos de formación profesional”.

La línea de “fomento para la educación superior” para carreras no universitarias seguirá pagando $1600 mensuales a estudiantes de primer y segundo año y $1900 a los de tercer y cuarto año.

El pago a estudiantes de carreras estratégicas de educación superior no universitarias variará será de $1800 (primer año) $2000 (segundo año) y $2600 (tercer año).

Según la información oficial, casi 640.000 estudiantes obtuvieron becas Progresar en 2018. De ellos, 113.000 becarios iniciaron carreras estratégicas y “serán acompañados en toda su trayectoria académica”. Otros 200.000 reciben el estímulo para finalizar la educación obligatoria y “capacitarse en cursos de formación profesional”.