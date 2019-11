Volatilidad del dólar e incertidumbre de precios provocaron caída de 10% de las ventas minoristas

Según datos de la CAME, ya se acumuló un desplome de 12,5% entre enero y octubre pasados. Aún así, los comerciantes son positivos respecto del desempeño que tendrá el sector en las ventas de fin de año

Las ventas de los comercios minoristas retrocedieron 10% interanual promedio en octubre, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre el dólar a causa del proceso electoral, faltantes de mercaderías y una persistente suba de precios, informó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

De esta forma, en lo que va del corriente año, las ventas minoristas acumularon una baja 12,5% respecto a igual período de 2018.

En los locales de venta directa al público el retroceso fue superior al promedio, debido a que en septiembre la caída fue de 11,5% interanual. Mientras que en la modalidad online las transacciones subieron 0,1% .

En detalle, la entidad informó que los principales factores que afectaron a las ventas fueron las “demoras en las entregas de mercadería: el 40,5% de los negocios relevados tuvieron problemas para abastecerse en tiempo”.

A su vez, los artículos llegaron durante la última semana de octubre con incrementos de precios promedio de 8,6%, que en general el comercio trasladó de manera paulatina.

Vale señalar, además, que en la comparación mensual sin desestacionalizar, las ventas de octubre subieron 50%, algo que se explica en que este mes suele ser de mayor consumo, impulsado por el Día de la Madre. No obstante, y a pesar de ese crecimiento, al ajustarlo por inflación, el resultado final es negativo en la comparación interanual.

En tanto, en el décimo mes del año, se registraron “sectores como indumentaria, donde el comercio electrónico del mes creció 16,1% anual. Lo mismo muebles, decoración y textiles para el hogar, donde ascendió 18,9% anual en esta modalidad, no así en locales físicos, donde el declive se mantuvo alto”, señaló CAME. Sobre esto, la entidad explicó que muchas familias concretaron consumos aprovechando los importes sin aumentos, lo cual se notó particularmente en el comercio electrónico.

Por otro lado, y a pesar del resultado negativo, los negocios mantienen buenas expectativas para fin de año: en promedio se espera un aumento de 9,1% anual en las ventas y los rubros con mayor optimismo con calzados, electrodomésticos y alimentos.

El relevamiento de CAME se realizó en base a la información aportada por 1100 comercios de todo el país, que fueron relevados entre el martes 1 y el jueves 31 de octubre por un equipo de 27 encuestadores localizados en todas las capitales del país, Gran Buenos Aires y la Ciudada Autónoma de Buenos Aires (CABA).