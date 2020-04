Un cuarto de los hogares del Gran Córdoba era pobre a fin de 2019

Se trata de 37,4% de la población de ese sector. Según las cifras del Indec, más de 580 mil personas no lograron cubrir sus necesidades básicas en el segundo semestre del año pasado. La cifra mostró un marcado deterioro respecto de los seis meses anteriores y en la comparación con igual lapso de 2018

El índice de pobreza alcanzó a poco más de un cuarto de los hogares del Gran Córdoba y a 37,4% de los habitantes a finales del año pasado, de acuerdo con la información difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De este modo, 136.699 hogares cordobeses compuestos por 582.733 personas no lograban cubrir la Canasta Básica Total (CBT) en el segundo semestre del año pasado.

Por su parte, la indigencia alcanzó a 3,7% de los hogares, lo que representa a 20.011 hogares, compuestos por 5,7% de las personas (es decir, 89.191 cordobeses).

Las cifras muestran un deterioro de la situación tanto respecto del primer semestre del año pasado como del segundo semestre de 2018. En el primero de los casos (primera mitad de 2019), la pobreza en el Gran Córdoba alcanzaba a 36,6% de las personas, mientras que en el segundo abarcaba a 36,5% de los habitantes.

Con todo, el desempeño de esta jurisdicción se ubicó por encima de la media nacional donde la pobreza alcanzó a 35,5% de los habitantes del país en el segundo semestre del año pasado, 3,5 puntos porcentuales más que el nivel de 32% registrado en igual período de 2018.

En tanto, el nivel de indigencia medido entre julio y diciembre del año pasado fue de 8% promedio en todo el país, 1,3 punto más que el 6,7% del segundo semestre de 2018.

De esta manera, sobre una población de 47 millones de habitantes, alrededor de 16,4 millones de personas no tuvieron los ingresos suficientes para adquirir la alimentación, servicios básicos e indumentaria, que se requieren para no ubicarse por debajo de la línea de pobreza.

Dentro de este número de pobres, 3,7 millones eran indigentes, debido a que sus ingresos no alcanzaron para comprar el mínimo de alimentos para su subsistencia.

Vale tener en cuenta que estos números -en base a las proyecciones existentes- se incrementarían de manera sensible durante el primer semestre del corriente año, a causa de los efectos económicos que están teniendo las medidas impulsadas para contener la pandemia del coronavirus. El director del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, Agustín Salvia, advirtió sobre que la coyuntura de aislamiento agravará en los próximos meses la situación social que ya era “delicada” a finales de 2019.

“Hay que salir de la crisis anterior y de esta nueva crisis que golpea al segmento que debía ponerse a la vanguardia de la recuperación”, afirmó Salvia.

Para lograr este objetivo, a criterio del especialista de la UCA, se requiere de un acuerdo político entre oficialismo y oposición y otro acuerdo sobre “reglas económicas, funcionamiento de la economía y acuerdos de redistribución con los actores económicos y sociales”.

Salvia afirmó que en la actualidad el país experimenta una nueva crisis con un agravamiento de la pobreza estructural, es decir que después de la cuarentena obligatoria habrá “pobres más pobres y nuevos pobres”, algo que no se percibe en el contexto de aislamiento, pero que está ocurriendo. En lo que respecta al informe del Indec, estos niveles de pobreza e Indigencia, de 35,5% y de 8% al término del segundo semestre del año pasado respectivamente, se ubicaron ligeramente por encima de los índices del primer semestre de 2019, cuando ambos registros fueron de 35,4% y 7,7% respectivamente.

Este aumento ocurrió durante un año en que la inflación trepó a 53,8% y la economía en su conjunto cayó 2,2%, según los datos del propio Indec.

La medición que realiza el Indec sobre la pobreza e indigencia es una comparación de los bienes y servicios requeridos que componen la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la CBT, contra los ingresos que perciben los integrantes del sector de la población tomado como muestra.

Mientras que el costo de la CBA, que fija el umbral por debajo del cual se cae en la indigencia, y el de la CBT, que marca el nivel de pobreza, se incrementaron ambas 52,8% a lo largo del 2019, el Índice de Salarios mostró una suba acumulada de 40,9%.

Otros conglomerados

El informe del Indec también detalló que la ciudad de Concordia, en Entre Ríos, resultó el conglomerado urbano con mayor índice de pobreza, con 51,1% de su población.

En segundo lugar se ubicó Salta, con 45,5%, seguida por Santiago del Estero (45,2%), Formosa (41,6%) y Posadas (41,3%).

En el Gran Buenos Aires, el principal conglomerado del país, el índice de pobreza fue de 40,5% al cierre del segundo semestre del año pasado.

En cuanto a la indigencia, los partidos del Gran Buenos Aires concentraron la mayor proporción con 11,3%, seguidos por Concordia con 11%, San Nicolás-Villa Constitución 8,6%; Rawson-Trelew 8,3% y Salta 7,9%.

Para consultora privadas, la inflación de Marzo será de entre 2,6% y 3,6%

Los precios subieron en marzo entre 2,6% y 3,6%, según las estimaciones de dos consultoras privadas.

Para Ecolatina, la inflación de marzo cerró en 2,6% impulsada por el segmento Educación que avanzó 14% producto de la actualización de las cuotas de colegios y de los bienes asociados al inicio del ciclo lectivo. Mientras que la variable de “Alimentos”, mostró un aumento de 2,5%.

Por su parte, para Orlando Ferreres y Asociados la inflación de marzo fue de 3,6%, con lo que en el término de un año acumuló un alza de 52,5%

“De esta manera, el índice de precios acumuló una suba de 8,8% en los primeros tres meses del año. Por otra parte, la inflación núcleo avanzó a un ritmo mensual de 2,6%, marcando un aumento de 52,2% anual”, indicó el estudio privado, que agregó que el IPC- OJF “volvió a acelerarse luego de exhibir cifras a la baja en los últimos cuatro meses”.

En cuanto a los principales rubros, Alimentos y bebidas avanzaron 3,8% mensual a raíz de las subas tanto en frutas y verduras como productos cárnicos. Transporte y comunicaciones creció 5,8% mensual, explicado principalmente por el incremento en los abonos de celulares y algunas subas en los precios de vehículos.

“Otro rubro que registró una dinámica exacerbada fue Educación, mostrando una variación de 10,7% mensual a raíz de los aumentos en las matrículas escolares y otros bienes asociados debido al inicio del ciclo lectivo”, precisó el trabajo.

Por su parte, el Indec informará el miércoles 15 de abril la evolución que registró durante el mes de marzo el IPC Nacional.

Más de la mitad

Entre los niños de hasta 14 años, 52,3% son pobres, mientras que entre los que tienen entre 15 y 29 años la pobreza alcanza a 42,5% de ese grupo.