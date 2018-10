UIC pedirá a Grasso subsidio de tasas para créditos productivos

El secretario de Industria de la Nación visitará hoy la sede de la entidad fabril cordobesa, oportunidad en la que los dirigentes empresariales plantearán la urgencia en la instrumentación de un plan temporal que permita mantener las estructuras en pie y los puestos de trabajo vigentes

Por Cecilia Pozzobon – cpozzobon@comercioyjusticia.info

El secretario de Industria de la Nación, Fernando Grasso, visitará hoy la ciudad y se reunirá con las autoridades de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), las cuales le plantearán la necesidad urgente de implementar un plan de subsidio de tasas para créditos productivos que llegue a todas las pequeñas y medianas empresas.

Así lo adelantó a Comercio y Justicia Marcelo Uribarren, presidente de la UIC, quien recordó que la actividad fabril “está por el piso” y esa situación, lejos de reflejar a algunos pocos sectores, ya es “casi generalizada”.

“La mayoría de los sectores industriales están teniendo serios problemas. Quedan exceptuados algunos pocos que se han visto favorecidos por el incremento de las exportaciones, pero la gran mayoría está con problemas”, dijo, y agregó: “Además, de acuerdo con el último relevamiento que realizamos, más de 70% de los industriales prevé una caída mayor en el nivel de actividad para los próximos meses”.

En efecto, según el último relevamiento que realiza la UIC en conjunto con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) de Córdoba, correspondiente a septiembre, 66% de las industrias cordobesas planea algún tipo de ajuste laboral hasta fin de año. De entre ellos, 25,1% respondió que analizaba reducción de horas, 14,5%, despidos; 13,9%, adelanto de vacaciones y 12,1% suspensiones.

Los esquemas de suspensiones ya se iniciaron inclusive en las terminales automotrices, que comenzóaron el año con las mejores expectativas a raíz de lanzamientos de nuevos modelos de vehículos.

Sin embargo, esta crisis -que comenzó siendo cambiaria allá por fines de abril pasado- “se acomodó” en la economía real, desde la que amenaza los distintos sectores de la actividad.

“Reclamos tenemos varios para hacer pero queremos enfocarnos en éste, que creemos es el más importante por el carácter dinamizador que puede tener”, explicó Uribarren. “Necesitamos un plan, aunque sea temporal, hasta que el año que viene comiencen a verse los efectos de la mejora del campo producto de una buena cosecha, y creemos que la única forma es con subsidio de tasas porque las empresas deben volver a generar movimiento hacia dentro, volver a ponerse en marcha y para eso han faltado créditos, pero no con las tasas existentes”, advirtió.

Según relató a este medio, en la UIC están convencidos de que el origen del problema radica en la “elevadísima” tasa de interés que el Banco Central fue incrementando como parte de una estrategia para contener la suba del dólar y su traspaso a precios.

“Si para contener el dólar suben las tasas, logran que las pymes no puedan acceder al dinero para financiar su empresa. El reclamo pasa, hoy por hoy, por una tasa más accesible y por créditos accesibles para todas las pymes, no con cupos”, dijo.

En el mismo sentido, reconoció la necesidad que tiene el Gobierno nacional de alcanzar el déficit cero y contener la inflación; sin embargo, alertó sobre la “desprotección” del sector productivo que, con “viento a favor”, podrá empezar a moverse en abril del año que viene. “Falta un semestre y eso es mucho tiempo”, aseguró.

Procedimientos preventivos de crisis

Asimismo, según relató Uribarren, se han iniciado en la provincia más de 40 procedimientos preventivos de crisis (PPC), en el marco de la ley 24013.

“Tenemos reuniones frecuentes con el ministro de Trabajo Omar Sereno y estamos monitoreando eso”, dijo, y agregó que algunos de los trámites iniciados tuvieron su presentación antes del inicio de esta crisis.

“La Provincia está al pendiente de esto porque se comprometió a tramitar ante la Nación, en cada uno de los casos presentados, la instrumentación de los Repro de manera exprés”, dijo.

Vale recordar que los PPP proponen un ámbito distinto al concurso preventivo o quiebra, para permitir que las partes encuentren alguna forma de continuar con la actividad sin que haya despidos masivos y cierres de establecimientos.

Sin embargo -vale aclarar-, el mecanismo también abre la puerta a la empresa para acordar la desvinculación de personal.