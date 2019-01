Tres escenarios posibles para las Leliq en 2019

En un informe elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba se establecieron tres escenarios posibles sobre el comportamiento de las Letras de Liquidez (Leliq) durante 2019.

En el documento, los especialistas advirtieron de que en 2018 no se sobrepasaron las metas establecidas al respecto de estas letras por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) pero indicaron que es posible un desempeño negativo o al menos complicado para este año.

“Una combinación de diferentes factores llevó a que la ‘bomba’ de las Leliq no explotara en 2018, y a que los pasivos del Banco Central tuvieran un comportamiento más benigno al esperado”, precisó el informe, aunque advirtió de que resulta relevante analizar cómo evolucionarán los pasivos y, en detalle, estos títulos. “El primero de los escenarios plantea una situación en la cual, a pesar de continuar la reducción en la inflación de los precios durante 2019, no se reduzcan las tasas de interés nominales vigentes de las Leliq (60% nominal anual)”, dijo el documento y señaló que -aunque es improbable que acontezca- esto podría ser riesgoso para la meta de bajar la inflación que se planteó el Gobierno y para lograr una relación equilibrada entre pasivos y PBI.

“El segundo escenario plantea una situación más probable, en la cual, a pesar de continuar la baja de la inflación, la tasa de interés real vigente sea de 2,5% mensual”, indicaron los especialistas de la Bolsa de Comercio, lo cual podría impactar negativamente sobre el incremento de la base monetaria en 2020.

Finalmente, la última posibilidad – y la más favorable – es que “continúen descendiendo la inflación y las tasas de interés reales (de acuerdo a las expectativas de los agentes según el BCRA)”, la cual permitiría sostener la relación entre PBI y pasivos, a la vez que impactaría positivamente en el resto de la economía.

Así, “para poder avanzar luego de 2019 con la reducción de la inflación, será vital que se presente una baja sensible de las tasas de interés reales vigentes en la economía”, concluyó el documento.

Lunes

Mientras tanto, en la jornada de ayer, el dólar mayorista perforó el piso de la banda de flotación y el BCRA optó por bajar las tasas de las Leliq a su nivel menor desde finales de agosto (58,964%), sin intervenir en el mercado cambiario. La divisa norteamericana abrió la rueda con un alza inicial pero no soportó la fortaleza de la oferta, revirtió la tendencia, perforó la banda y quedó en $37,305 por encima del piso de la franja de ayer, que se ubicó en $37,28, pero por debajo de lo que debe abrir hoy, cuando se moverá a $37,307.